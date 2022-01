Noord-Korea wil VS met foto’s van rakettest aan onderhandelingstafel krijgen

De vier foto’s die het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA heeft vrijgegeven van de lancering. Beeld EPA

Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten hadden eerder bericht dat het om een ballistische raket voor de middellange afstand (IRBM) leek te gaan. Volgens de Noord-Koreanen klopt dat niet. Het Noord-Koreaanse persbureau KCNA beweert dat de geteste raket, de Hwasong-12, met een geschat bereik van 4.500 kilometer, het eiland Guam kan bereiken, waar de VS een belangrijke marine- en luchtmachtbasis heeft.

‘Camera in de kop van de raket’

Het persbureau deelde vier foto’s waarop de lancering naar eigen zeggen te zien is. Twee afbeeldingen zouden van de lancering zelf zijn, en de andere zouden afkomstig zijn van een camera in de kop van de raket. Die beelden zouden vanuit de ruimte zijn genomen. Volgens Zuid-Korea en Japan zou de raket een hoogte van 2.000 kilometer hebben bereikt.

Zuid-Korea veroordeelde de lancering zondag al. President Moon Jae-in vreest dat Noord-Korea definitief een streep heeft gezet door een zelfopgelegde opschorting van tests met middellange- en langeafstandsraketten. Die testpauze was in 2017 door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf ingesteld om onderhandelingen met de Verenigde Staten mogelijk te maken, over onder meer het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Sinds de onderhandelingen tussen Noord-Korea enerzijds, en Zuid-Korea en de VS anderzijds zijn vastgelopen, zijn ook de raketproeven weer opgestart. Afgelopen donderdag vuurde Noord-Korea al twee ballistische raketten af, wat volgens de Amerikanen en Japan in strijd was met resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Joe Biden

De huidige Amerikaanse president Joe Biden besteedt nauwelijks aandacht aan Noord-Korea, afgezien van het opleggen van een aantal nieuwe sancties eerder deze maand. Hij heeft wel aangeboden om besprekingen ‘zonder voorwaarden vooraf’ te voeren, maar veegde de Noord-Koreaanse eis van tafel dat er sancties moeten worden opgeheven voordat dergelijke onderhandelingen van start gaan.