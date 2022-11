Noord-Korea vuurt recordaantal raketten af, voor het eerst ook dichtbij zeegrens

Zuid-Koreaanse treinreizigers kijken woensdagochtend op een tv-scherm naar de Noord-Koreaanse lanceringen. Beeld AFP

Noord-Korea, dat een uitgebreid raketprogramma heeft, lanceert al jaren raketten om diverse rakettypes te testen en om Zuid-Korea en de Verenigde Staten te intimideren. Maar het was woensdag voor het eerst sinds 1953, toen de Koreaanse oorlog eindigde met een wapenstilstand, dat een Noord-Koreaanse raket zo dicht bij Zuid-Korea terechtkwam.

Kort na de lancering schoot het Noord-Koreaanse leger ook meer dan honderd artilleriegranaten af vanaf de oostkust. Zuid-Korea reageerde op de Noord-Koreaanse acties door drie grondraketten richting de Japanse Zee af te vuren. Seoul en Washington veroordeelden in scherpe bewoordingen de Noord-Koreaanse lanceringen en beschietingen.

Een van Noord-Koreaanse raketten landde in zee, bij de oostkust van Zuid-Korea, op zo’n 26 kilometer van de zeegrens tussen beide landen. In het verleden voerde het Noord-Koreaanse leger vaker beschietingen uit richting Zuid-Koreaanse eilanden, maar toen waren het granaten die gevaarlijk dichtbij kwamen en geen raketten.

‘Dit is ongekend, we zullen dit nooit tolereren’, waarschuwde het Zuid-Koreaanse opperbevel. Uit tellingen van de Amerikaanse denktank CSIS, die het raketprogramma van Pyongyang nauwgezet volgt, blijkt dat 2022 nu al het drukste jaar is sinds 1984 wat betreft Noord-Koreaanse lanceringen van ballistische raketten en kruisraketten.

Ankit Panda : "La Corée du Nord constitue aujourd'hui une véritable menace nucléaire" https://t.co/1gS4Y4sJDo pic.twitter.com/JgTafodjHF — L'Express (@LEXPRESS) 25 oktober 2022

Militaire oefening

Op het Zuid-Koreaanse eiland Ulleungdo klonk urenlang het luchtalarm en vluchtten bewoners de schuilkelders in. Het was voor het eerst sinds 2016 dat op het eiland het luchtalarm klonk. In de dagen voorafgaand aan de Noord-Koreaanse lanceringen had Pyongyang de militaire oefeningen van het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger in krachtige bewoordingen veroordeeld.

De Noord-Koreaanse leiders protesteren stelselmatig tegen de jaarlijkse oefeningen, die volgens Pyongyang een voorbereiding zijn op een invasie van het noorden. Noord-Korea eiste beëindiging van de vijfdaagse oefening, anders zouden Zuid-Korea en de VS de ‘verschrikkelijkste prijs in de geschiedenis’ betalen.



Dat was een duidelijke verwijzing naar het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. ‘Het is een grote fout om dit alleen als een waarschuwing te beschouwen’, aldus een hoge Noord-Koreaanse functionaris. Sinds Pyongyang in 2006 een atoommacht werd, dreigt het regelmatig met de inzet van kernwapens.

Noord-Korea beschikt over middellange en langeafstandsraketten die Amerikaanse militaire bases in Azië en de VS kunnen treffen. Onduidelijk is echter in hoeverre Pyongyang de technologie beheerst om deze raketten te voorzien van een kernkop.

2022 has been the busiest year yet for North Korean missile testing. https://t.co/WyBe011Vub pic.twitter.com/TA4j5rgNg1 — CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) 6 oktober 2022

Spoedzitting

De VS hebben in Zuid-Korea 28 duizend militairen gelegerd die kwetsbaar zijn voor de korteafstandsraketten van Pyongyang. De raketten die Noord-Korea vanaf zowel de oost- als de westkust lanceerde, waren korteafstandsraketten en luchtdoelraketten. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol belegde direct een spoedzitting van de Nationale Veiligheidsraad. Hij gaf opdracht tot het nemen van ‘strenge tegenmaatregelen om ervoor te zorgen dat Noord-Korea een duidelijke prijs betaalt voor zijn provocatie’.

Aan de militaire oefening Vigilant Storm doen 240 gevechtsvliegtuigen mee. Onder de toestellen zijn de modernste van beide landen, zoals de F-35. De VS beperkten de militaire oefeningen met het Zuid-Koreaanse leger in 2018 toen president Donald Trump een topontmoeting had met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, de eerste keer dat een Amerikaanse president en een leider van Noord-Korea elkaar troffen.

De besprekingen, die ander meer het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma aan banden had moeten leggen, liepen echter op niets uit. Sindsdien dreigt Pyongyang regelmatig met de inzet van atoomwapens. Seoul en Washington besloten dit jaar voor het eerst in jaren veel ruchtbaarheid te geven aan de oefening, deels om Noord-Korea te waarschuwen.