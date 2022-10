Noord-Korea vuurt opnieuw twee ballistische raketten af richting Japan

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un houdt toezicht op militaire oefeningen op een onbekende locatie, op een beeld dat is vrijgegeven door het staatspersbureau KCNA. Beeld AP

De spanningen tussen de Korea’s zijn de afgelopen maanden sterk toegenomen door de verhoogde militaire activiteit in beide landen. Noord-Korea heeft sinds eind september herhaaldelijk ballistische raketten getest. In Zuid-Korea werden in reactie daarop meerdere keren legeroefeningen gehouden, onder meer in samenwerking met de VS en Japan.

Eerder deze maand vloog een van de ballistische raketten die het communistische regime in Pyongyang afschoot over Japans grondgebied, wat in bepaalde plaatsen tot een luchtalarm leidde. Volgens de Noord-Koreanen was dat een nieuw ontwikkeld exemplaar, dat gericht is op het geven van een sterkere en duidelijkere waarschuwing aan de vijanden van het land.

De raketlanceringen die Noord-Korea de afgelopen weken heeft uitgevoerd, maakten onderdeel uit van een tactische nucleaire oefening die het land van 25 september tot 9 oktober heeft uitgevoerd, aldus Noord-Korea. Leider Kim Jong-un hield zelf toezicht op de training en had de leiding erover, meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Nieuwe militairen oefeningen

Buurlanden Zuid-Korea en Japan hebben de Noord-Koreaanse testen scherp veroordeeld, net als de Verenigde Staten. De drie landen reageerden onder meer met eigen rakettesten en legeroefeningen in de lucht. Noord-Korea beantwoordde die weer met nieuwe raketten en het nabootsen van bombardementen. Daarop begonnen Zuid-Korea en de Verenigde Staten met nieuwe militaire oefeningen op zee. Noord-Korea beschouwt de gezamenlijke operaties van de VS en het Zuiden als een oefening voor een invasie.

Waarschuwingsschoten

Maandagochtend nog vuurde het Zuid-Koreaanse leger waarschuwingsschoten af, omdat een Noord-Koreaans schip de betwiste zeegrens tussen de territoriale wateren van de twee landen zou zijn overgestoken. Niet veel later vuurde Noord-Korea eveneens tien waarschuwingsschoten af op een Zuid-Koreaanse boot, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De zeegrens wordt beschouwd als een gevaarlijk punt binnen de al vele decennia bestaande spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Noord-Korea schoot vorige week ook al enkele honderden artilleriegranaten in zee. De dictatuur zei daarmee te reageren op ‘provocaties’ van het democratische Zuid-Korea, dat op dat moment bezig was met legeroefeningen.

Noord- en Zuid-Korea zijn feitelijk nog met elkaar in oorlog. Dat komt doordat de Koreaanse Oorlog in 1953 eindigde met slechts een wapenstilstand, en niet met een vredesakkoord.