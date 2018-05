Noord-Korea vormt 'grootste gevaar' voor VS, topoverleg Pompeo en Pyongyang om top te redden

Noord-Korea vormt op dit moment het grootste en meest dringende gevaar voor de VS. Deze waarschuwing uitte Amerika’s belangrijkste militair in Azië woensdag bij zijn vertrek. Tegelijk had minister van Buitenlandse Zaken Pompeo overleg met een hoge Noord-Koreaanse functionaris om de top met Kim Jong-un te redden.

Minister Pompeo woensdag in New York met Kim Jong-chol (links), de vroegere spionnenchef van Noord-Korea. Foto AFP

‘Een nucleair Noord-Korea dat beschikt over raketten die de VS kunnen bereiken, is onacceptabel’, waarschuwde admiraal Harry Harris, commandant van Amerika’s Pacific Command, in Pearl Harbor bij zijn vertrek. Harris is door president Trump benoemd tot ambassadeur in Zuid-Korea.

De admiraal noemde China op de lange termijn als het land dat in Azië voor de grootste problemen kan zorgen voor de VS. ‘China blijft onze grootste uitdaging op de lange termijn’, aldus Harris. ‘China zal zijn droom van hegemonie in Azië verwezenlijken als Amerika zich niet te weer stelt.’

De waarschuwing over het gevaar dat van Noord-Korea uitgaat, kwam terwijl Pompeo in een appartement in New York overlegde met de 'rechterhand' van de Noord-Koreaanse leider om de top met Trump toch te laten doorgaan. Kim Yong-chol, de vroegere spionnenbaas van Noord-Korea, is de hoogste Noord-Koreaanse functionaris die de VS bezoekt in bijna twintig jaar. Voor zijn vertrek naar de VS bezocht hij nog even China, de belangrijkste bondgenoot van Pyongyang.

Pompeo, die de afgelopen maanden twee keer Noord-Korea bezocht, zal donderdag opnieuw praten met de topfunctionaris. Hij is vicevoorzitter van het centrale comité van de regerende Arbeiderspartij en hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste adviseurs van Kim Jong-un. De aankomst van de oud-spionnenbaas in de VS wordt gezien als een uiterste poging van Kim om het topoverleg met Trump te redden.

Admiraal Admiral Harry Harris (links) in Pearl Harbor met Amerika's hoogste militair, generaal Joe Dunford, en minister van Defensie Jim Mattis. Hij waarschuwde in zijn toespraak voor de grote dreiging die van Noord-Korea uitgaat. Foto AFP

Vijandig

Tegelijkertijd overleggen Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegaties in Singapore en bij de grens met Noord-Korea om te kijken of de top op 12 juni toch kan worden gehouden. Ook kwam de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov aan in Pyongyang. Trump schrapte vorige week de ontmoeting, de eerste ooit tussen een Amerikaanse president en de leider van Noord-Korea, in Singapore omdat Noord-Korea zich volgens hem vijandig en weinig constructief opstelde.

Pompeo dineerde anderhalf uur met de adviseur van Kim maar na afloop werd er niets bekendgemaakt hoe het gesprek was verlopen. Het Witte Huis liet weten dat Trump nog steeds hoop heeft dat de top kan doorgaan. ‘Als het van de grond komt, zullen wij er klaar voor zijn’, aldus Trumps woordvoerder Sarah Huckabee Sanders. ‘Wij blijven ons richten op 12 juni.’

Trump zei woensdag in een tweet dat hij druk bezig was met het Noord-Koreaanse probleem. Een dag eerder, terwijl de Noord-Koreaanse functionaris onderweg was naar New York, liet de president weten dat hij een ‘uitstekend team’ had samengesteld voor de besprekingen met Noord-Korea.

Ook bedankte hij Pyongyang voor de pogingen om de ontmoeting met Kim toch te laten doorgaan. ‘Gesprekken zijn nu gaande over de top’, aldus Trump. ‘Kim Jong-chol is onderweg naar New York. Een degelijke reactie op mijn brief, bedankt!’, aldus de president, doelend op de brief die hij naar Kim Jong-un stuurde waarin hij hun topontmoeting annuleerde.