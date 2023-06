Noord-Korea veroordeelt vergadering Veiligheidsraad en zweert door te gaan met ‘zelfverdediging’

Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, op archiefbeeld. Beeld AP

Dat meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA zondag. De VS riepen vorige week op tot de vergadering van de VN-Veiligheidsraad. Ook zwoer Noord-Korea zondag door te gaan met het nemen van ‘zelfverdedigende’ maatregelen.

De poging van Noord-Korea om zijn eerste spionagesatelliet in een baan om de aarde te brengen mislukte door een storing in de tweede trap van de raket. De raket stortte in zee, meldden Noord-Koreaanse staatsmedia woensdag. De lancering was de zesde poging van de nucleair bewapende staat om een spionagesatelliet te lanceren. En de eerste sinds 2016. Noord-Korea hoopt ermee de activiteiten van de VS beter in de gaten te kunnen houden.