‘Noord-Korea verdiende miljarden voor kernprogramma met cyberaanvallen op banken en bitcoin-beurzen’

Kim Jong-un achter een computer met militairen van een Noord-Koreaanse artillerie-eenheid. Beeld EPA

Volgens het rapport voor de sanctiecommissie van de VN-Veiligheidsraad is het Noord-Koreaanse regime ondanks de toezeggingen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de afgelopen tijd ook doorgegaan met zijn nucleaire en rakettenprogramma, ook al heeft het land geen kernproeven of lanceringen met intercontinentale raketten meer gehouden.

Volgens Reuters zou de sanctiecommissie het rapport vorige week hebben gekregen. De opstellers van het rapport waarschuwen dat Noord-Korea steeds geavanceerdere cyberaanvallen lanceert om bij financiële instellingen in te breken. Ook zijn online beurzen voor cryptovaluta een geliefd doelwit van de Noord-Koreanen om aan geld te komen. Die maken het ook makkelijk om gestolen tegoeden wit te wassen.

De Noord-Koreaanse hackers en cyberdieven zouden in dienst staan van het Reconnaissance Bureau van de Generale Staf (RBG), een Noord-Koreaanse inlichtingendienst die gespecialiseerd is in clandestiene operaties. Aanvankelijk hield de dienst zich vooral bezig met infiltratieoperaties en ontvoeringen, maar de laatste tijd is de RBG vooral actief op het gebied van cyberaanvallen. Ook al is het wereldwijde internet niet toegankelijk voor gewone Noord-Koreaanse burgers, de Noord-Koreanen blijken zeer bedreven in het hacken van banken.

Vorig jaar waarschuwden de Amerikaanse autoriteiten voor een Noord-Koreaans hackerscollectief onder de naam Hidden Cobra, dat erin was geslaagd tientallen miljoenen euro’s uit pinautomaten in Afrika en Azië te stelen. De hackers wisten een dertigtal automaten zo te manipuleren dat die tegelijkertijd in verschillende landen geld begonnen uit te spuwen.

Volgens de VS zat Noord-Korea ook achter de verspreiding van het WannaCry-virus waarmee drie jaar geleden tal van ziekenhuizen in Groot-Brittannië werden besmet. De aanval met het gijzelvirus – de getroffen gebruikers kregen opdracht honderden bitcoins aan losgeld te betalen om hun computers weer aan de praat te krijgen – veroorzaakte enorme schade. De Noord-Koreanen verdienen ook geld met de verkoop van technologie voor het scannen van vingerafdrukken aan Chinese bedrijven en andere software voor biometrische identificatie via allerlei tussenbedrijven.

Slecht nieuws voor Trump

De conclusies van het rapport zijn slecht nieuws voor de Amerikaanse president Trump die nog steeds verwoede pogingen doet Noord-Korea ertoe over te halen afstand te doen van zijn kernarsenaal. Tot nog toe hebben zijn ontmoetingen met Kim Jong-un weinig opgeleverd. Vorige week lanceerde Pyongyang nog kort achter elkaar drie korteafstandsraketten, kennelijk met het doel de Verenigde Staten onder druk te zetten de onderhandelingen te hervatten. Het land eist dat de VS moeten beginnen de economische sancties op te heffen in ruil voor het in stappen ontmantelen van zijn kernarsenaal.