Noord-Korea tart Japan met raketproef bij begin Olympische fakkeltocht

De Noord-Koreaanse grens, gezien vanuit Zuid-Korea. Beeld AP

De Japanse premier Yoshihide Suga zei dat de lancering ‘de vrede en stabiliteit en de regio bedreigt’. Voor Japan komt de raketproef op een ongelukkig moment. Vandaag start in de regio Fukushima de estafettetocht met de Olympische vlam. Op 23 juli beginnen in Tokio de Olympische Zomerspelen. De Japanse autoriteiten kunnen nieuwe spanningen rondom het Koreaanse schiereiland daarbij missen als kiespijn. Suga beloofde dat de Spelen veilig zullen verlopen en kondigde aan de Noord-Koreaanse provocaties ‘diepgravend te bespreken’ tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden in Washington, volgende maand.

Afgelopen weekend testte het regime in Pyongyang twee kruisraketten. Het was voor het eerst in lange tijd dat Noord-Korea met wapengekletter van zich liet horen. Experts menen dat Noord-Korea op deze manier een boodschap wil afgeven aan de nieuwe Amerikaanse president Biden. De raketproeven kunnen ook bedoeld zijn om het Noord-Koreaanse wapenprogramma verder uit te bouwen. Vorige week protesteerde het regime tegen gezamenlijke legeroefeningen van Zuid-Korea en de VS.

Washington ligt al zo’n dertig jaar met het regime in Pyongyang overhoop vanwege het diens kernwapenprogramma. Verschillende Amerikaanse presidenten probeerden Noord-Korea te bewegen de atoomwapens op te geven, onder meer met zware economische sancties. Ondanks de strafmaatregelen bouwde Noord-Korea zijn wapenprogramma gestaag uit.

Oud-president Donald Trump probeerde een doorbraak te forceren door de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un persoonlijk te ontmoeten. De twee spraken elkaar drie keer en bouwden naar eigen zeggen een goede band op. Het leidde echter niet tot concrete afspraken over het terugdraaien van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Wel zag Noord-Korea de afgelopen drie jaar af van kernproeven en testlanceringen met intercontinentale ballistische raketten. De donderdag afgevuurde projectielen waren korteafstandsraketten.

Sinds de mislukte top tussen Trump en Kim in Hanoi, begin 2019, liggen de onderhandelingen stil. Het is nog niet duidelijk welke strategie de regering-Biden kiest. Wel bleek onlangs dat de VS sinds medio februari via verschillende kanalen heeft geprobeerd om in gesprek te komen met Noord-Korea. Pyongyang hield dat af.

In zijn nieuwjaarstoespraak betitelde Kim de VS als ‘de grootste vijand’ van Noord-Korea. Hij kondigde aan dat Noord-Korea zijn nucleaire arsenaal gaat uitbreiden en dat plannen voor een nucleaire onderzeeër in een vergevorderd stadium zijn. ‘Het maakt niet uit wie aan de macht is, de ware aard van het beleid ten opzichte van Noord-Korea zal nooit veranderen’, aldus de 37-jarige dictator.