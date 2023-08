Noord-Korea: overgelopen soldaat VS wil asiel vanwege ‘racisme’ in Amerika

Militair Travis King op een televisiescherm in een trainstation in Zuid-Korea woensdag. Beeld AP

De VS, die achter de schermen proberen King vrij te krijgen, reageerden terughoudend op de Noord-Koreaanse beweringen. Volgens een woordvoerder van het Pentagon kan niet geverifieerd worden of de 23-jarige soldaat deze uitlatingen daadwerkelijk heeft gedaan.

Volgens Pyongyang heeft King zijn klachten geuit in een verhoor. De militair was gestationeerd in Zuid-Korea maar liep in juli tijdens een toeristische tour van de gedemilitariseerde zone tussen Noord-Korea en Zuid-Korea plotseling de grens over. Sindsdien wordt hij vastgehouden.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Het is voor het eerst dat het regime in Noord-Korea uitgebreid ingaat op het overlopen van de militair. Het officiële nieuwsagentschap KCNA, een spreekbuis van de regering, meldt dat King zou hebben gezegd dat hij asiel wil in Noord-Korea of een ander land. De militair zou niet terug willen naar de VS omdat hij hij ‘gedesillusioneerd is over de ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving’.

In het verleden dwong Noord-Korea Amerikanen, die in het land gevangen werden gehouden, een verklaring af te leggen. Sinds King de grens overstak, is van hemzelf niets meer vernomen.

NEW ANALYSIS: Panmunjom tours have been the subject of scrutiny since American soldier Travis King crossed into North Korea.



History shows that his daring dash into the DPRK was far from the first incident during a visit to the sensitive border area. https://t.co/dbnrgngdUU — NK NEWS (@nknewsorg) 10 augustus 2023

Gebruik geweld

King was een van de naar schatting 28 duizend Amerikaanse soldaten die zijn gelegerd in Zuid-Korea om het land te verdedigen tegen Noord-Korea. Hij zit al sinds 2021 in het leger. Waarom King overliep is niet duidelijk. Wel kwam hij de laatste tijd in de problemen vanwege gebruik van geweld buiten zijn militaire basis. Zo werd hij beschuldigd van mishandeling en vernieling van een politieauto. Tijdens dit incident zou hij Koreanen ook hebben uitgescholden.

King zat twee maanden vast en kwam begin juli vrij. Hij werd daarna door het leger teruggestuurd naar zijn eenheid in de VS. Hij verliet echter de luchthaven en nam toen deel aan een tour in het grensdorp Panmunjom, waar Amerikaanse en Noord-Koreaanse soldaten letterlijk fysiek tegenover elkaar staan. Daar stak hij plotseling de grens over.