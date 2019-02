Noord-Korea meldt fors voedseltekort: rantsoen beperkt tot 300 gram per dag

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in een fabriek van het leger die voedsel produceert voor de militairen. Beeld EPA

Het regime luidt de noodklok, enkele dagen voor de tweede top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en president Trump. Het lijkt een poging van Pyongyang om de VS nog meer onder druk te zetten om de knellende sancties te verlichten die de VN sinds 2006 hebben afgekondigd.

Kim wil in ruil voor beperking van zijn atoomprogramma toezeggingen van de VS dat de economische sancties worden afgebouwd. Dit zal volgende week in Vietnam, als beide leiders elkaar op 27 en 28 februari opnieuw ontmoeten, wederom een van de belangrijkste eisen van Noord-Korea zijn. De VS willen pas hierover praten als Pyongyang concrete stappen heeft gezet richting het opgeven van zijn kernwapens.

Volgens Noord-Korea kunnen door de sancties bijvoorbeeld geen landbouwmaterialen worden geïmporteerd en is er niet genoeg benzine voor machines en fabrieken. De Noord-Koreaanse missie bij de VN gaf donderdag een memo vrij waaruit zou blijken hoe ernstig de voedselsituatie is. Het land kampt al jaren met het probleem. Steeds werd de slechte oogst als de voornaamste boosdoener aangewezen.

Dubbelgangers van president Trump en Kim Jong-un laten zich zien in de straten van Hanoi. De Vietnamese hoofdstad is woensdag 27 en donderdag 28 februari het toneel van de tweede top tussen Trump en Kim. Beeld AP

550 gram per inwoner

Volgens het regime wist Noord-Korea vorig jaar zo’n 4,9 miljoen ton voedsel te produceren, een half miljoen ton minder vergeleken met 2017. Het gaat onder andere om rijst, graan en aardappelen. Ook wanneer er voedsel wordt ingevoerd, blijft er volgens de regering nog een fors tekort.

Pyongyang zegt dat nu dat het de dagelijkse rantsoenen per inwoner heeft teruggebracht naar 300 gram. Dit was 550 gram. ‘De regering doet een beroep op internationale organisaties om met spoed te reageren op de voedselsituatie’, aldus het regime in het memo. De VN schatten dat 41 procent van de bevolking ondervoed is. Zo’n 10,3 miljoen inwoners, ongeveer de helft van de bevolking, zouden nu hulp nodig hebben. Vorig jaar zouden het er 6 miljoen zijn geweest.

De VN en internationale hulporganisaties zeggen toen slechts eenderde van hen te hebben kunnen helpen omdat er niet genoeg geld was. De VN deden een oproep aan de lidstaten om 111 miljoen dollar te geven, maar daarvan kwam maar een kwart binnen. Een VN-woordvoerder zei donderdag dat met Pyongyang wordt overlegd hoe op dit moment de Noord-Koreanen geholpen kunnen worden die dringend voedsel nodig hebben.

Een collectieve boerderij in de provincie South Hwanghae die in 2011 werd getroffen door overstromingen. Beeld Reuters

Kernmacht met honger

De VN kondigden de economische- en financiële sancties in 2006 af na Noord-Korea’s eerste atoomproef. Het land is sindsdien een kernmacht, met een atoomarsenaal van zo’n zestig kernwapens. Gehoopt werd dat de sancties het moeilijker voor Pyongyang zouden maken om het kostbare nucleaire- en raketprogramma voort te zetten.

Tot nu toe is dit niet gelukt. Pyongyang voerde daarna een test uit met een waterstofbom, die talloze malen krachtiger is dan een atoombom. Vorig jaar wist Noord-Korea, na diverse tests, ook in het bezit te komen van een langeafstandsraket. Met deze raket, de Hwasong-15, kan Noord-Korea het vasteland van de VS aanvallen.