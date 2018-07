Noord-Korea lijkt afspraken met Trump na te komen: ontmanteling test- en lanceercentrum begonnen

Voor het eerst sinds de topontmoeting met president Trump in Singapore lijkt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn beloften na te komen. Uit nieuwe satellietfoto’s blijkt dat Pyongyang is begonnen met de ontmanteling van delen van het belangrijke test- en lanceercentrum Sohae.

Op een van de nieuwe satellietfoto's is de ontmanteling te zien van het testcentrum waar de krachtige motor van de langeafstandsraket Hwasong-15 werd beproefd. Foto AP

Sohae speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Noord-Korea’s langeafstandsraket, de Hwasong-15. In het centrum werd onder andere de krachtige motor van de raket getest.

‘Deze maatregelen vormen een belangrijke stap van de kant van Noord-Korea om vertrouwen te wekken’, aldus de Amerikaanse denktank 38 North, die de satellietfoto’s publiceerde. Deze invloedrijke denktank volgt de ontwikkelingen in Noord-Korea op de voet. Tijdens de Singapore-top beloofde Kim opnieuw dat Pyongyang op termijn zijn kernwapenarsenaal zal opgeven.

Foto’s die 38 North in de weken na de top publiceerde, lieten echter zien dat Pyongyang geen haast maakte om de afspraken met de VS uit te voeren. Volgens Trump had Kim onder anderen beloofd een belangrijk testcentrum voor raketmotoren te ontmantelen.

Maar op Sohae was niets te zien dat in die richting wees. De vooruitgang die Noord-Korea op dit testcentrum boekte met de Hwasong-15, de eerste raket van Pyongyang die het vasteland van de VS kan bereiken, zorgde het afgelopen jaar voor grote consternatie in Washington.

Ook bleek onlangs uit recente satellietfoto’s dat Noord-Korea na de top gewoon in rap tempo doorging met de verbetering van de infrastructuur van de Yongbyon-kernreactor. Deze kerncentrale was cruciaal voor de ontwikkeling van Noord-Korea’s kernwapenarsenaal.

Een raket staat gereed voor lancering op het test-en lanceercentrum Sohae. Foto AP

Bunkers ontmanteld

Op de foto’s van Sohae, die op 20 juli werden gemaakt door een commerciële satelliet, is nu te zien dat belangrijke gebouwen worden ontmanteld. Het gaat hier onder meer om bunkers en andere structuren in het testcentrum voor raketmotoren. Volgens 38 North is dit twee weken geleden begonnen.

Op foto’s die op 22 juli werden gemaakt door de satelliet van Airbus, is te zien dat dit belangrijke testcentrum nog verder is ontmanteld. Ook bunkers en gebouwen op het lanceercentrum zijn deels weggehaald. Sohae speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Noord-Korea's satelliettechnologie.

De plotselinge Noord-Koreaanse activiteiten komen na een bezoek eerder deze maand aan Pyongyang van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. De bewindsman stond toen onder flinke kritiek van onder andere het parlement, net als Trump overigens, dat de top weinig had opgeleverd.

Pompeo werd tijdens dit bezoek, in tegenstelling tot zijn eerdere reizen naar Noord-Korea, niet ontvangen door Kim. Het regime wilde zo, aldus Noord-Korea-deskundigen, de VS onder druk zetten om Pyongyang tegemoet te komen, onder andere op het gebied van de verlichting van de economische sancties. Afgelopen week wuifde Pompeo de kritiek weg.

'Niemand anders is zo dichtbij ze geweest', aldus de minister over zijn bezoeken in de afgelopen maanden. 'Iedereen speculeert maar wat.' Volgens Pompeo had Pyongyang tijdens zijn laatste reis opnieuw beloofd de gemaakte afspraken in Singapore te zullen nakomen over nucleaire ontwapening van het land.