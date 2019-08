Noord-Korea lanceert net zo lang raketten tot het weer aandacht van Washington krijgt

Een televisiescherm in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul waarop de lancering te zien is van een Noord-Koreaanse raket. Beeld AFP

De ruzie is een domper na de derde ontmoeting, eind juni, tussen de leiders Trump en Kim aan de historisch beladen grens tussen Noord- en Zuid-Korea.

De legeroefeningen zijn volgens Pyongyang in strijd met gemaakte afspraken, waaronder het akkoord dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump ruim een jaar geleden in Singapore sloten. Beide leiders beloofden toen in een gezamenlijke verklaring te streven naar een ‘vredesregime’ op het Koreaanse schiereiland. Ook deed Trump de mondelinge toezegging om de gezamenlijke legeroefeningen, die Noord-Korea ziet als een bedreiging, te schrappen.

Na Singapore werden inderdaad enkele grote, jaarlijks terugkerende oefeningen geschrapt, maar dat betekende niet dat de legeroefeningen helemaal van de baan waren. De VS hebben bijna dertigduizend militairen gestationeerd in Zuid-Korea die nauw samenwerken met het Zuid-Koreaanse leger. Deze week zouden de VS en Zuid-Korea in een kleinschalige, vooral uit computersimulaties bestaande oefening, testen hoe ze kunnen reageren op een onverwachte ‘calamiteit’ op het Koreaanse schiereiland.

Het ergert Noord-Korea. ‘Dit bewijst dat de VS en de Zuid-Koreaanse autoriteiten geen politieke wil hebben om de gemaakte afspraken te implementeren (...) en dat ze ons blijven zien als een vijand’, luidde de door het staatspersbureau verspreide verklaring van een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Zoals we al vaker hebben gezegd staan de legeroefeningen vooruitgang in de dialoog met de VS en de betrekkingen met Zuid-Korea in de weg en nopen ze ons om onze eerdere concessies te heroverwegen.’

Gesprekken

Eind juni spraken Trump en Kim af om de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma te hervatten. Diplomaten van beide landen zouden ‘snel’ gesprekken beginnen, maar dat lijkt nu alweer van de baan. Met de raketlanceringen lijkt Pyongyang de Amerikanen onder druk te willen zetten om de oefeningen alsnog te schrappen, maar de kans dat dat gebeurt is nihil. De VS vinden dat de Noord-Koreanen aan zet zijn en nu eerst moeten laten zien dat ze serieus zijn met hun belofte om hun kernwapens op te geven.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei dinsdag dat de VS niet ‘overdreven gaan reageren’ op de lanceringen. ‘We zien de raketten en houden ze in de gaten’, aldus Esper. ‘Maar het allerbelangrijkste is om de deur open te houden voor diplomatie.’ Ook Trump heeft gezegd dat hij niet wakker ligt van de lanceringen, omdat het gaat om korteafstandsraketten. ‘Daar hebben we het niet over gehad toen we elkaar de hand schudden’, aldus Trump, die ook twitterde dat ‘Kim me niet wil teleurstellen door mijn vertrouwen te schaden. Er is te veel voor hem te winnen (...) en te veel om te verliezen.’

De verhulde dreigementen doen denken aan 2017, toen Noord-Korea aan de lopende band langeafstandsraketten testte en Trump en Kim elkaar openlijk uitscholden en bedreigden. Een diplomatiek offensief van Kim, geholpen door de Zuid-Koreaanse president Moon, zorgde het jaar erop voor ontspanning en de top in Singapore.

Signaal

Volgens Noord-Korea-expert Andrei Lankov zal Kim niet snel Trump willen provoceren met een langeafstandsraket. ‘Hij wil gewoon een signaal afgeven dat hij ontevreden is, en dat signaal is doorgekomen’, aldus Lankov tegen de krant Asia Times.

Pyongyang zei dinsdag ‘de kwesties nog altijd door middel van dialoog op te willen lossen’, maar uitte ook – kenmerkend voor het dictatoriale regime – een dreigement. ‘Als de VS en de Zuid-Koreaanse autoriteiten onze waarschuwingen blijven negeren, zullen ze een zware prijs betalen.’