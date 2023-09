Noord-Korea laat eerste nucleaire aanvalsonderzeeër te water

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens zijn toespraak bij de tewaterlating van de eerste nucleaire aanvalsonderzeeër van de marine van Noord-Korea. Beeld via REUTERS

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die de tewaterlating woensdag bijwoonde, zei dat het uitrusten van de marine met nucleaire wapens een urgente taak was. Ook beloofde hij meer onderwater- en oppervlakteschepen met tactische kernwapens aan de zeestrijdkrachten, zei het Noord-Koreaanse persbureau Korean Central News Agency (KCNA).

De onderzeeër, met de naam ‘Held Kim Kun Ok’ en genoemd naar een belangrijke figuur uit de Noord-Koreaanse geschiedenis, is ‘een van de belangrijkste offensieve middelen onder water van de zeemacht van Noord-Korea’, zei Kim.

Het was niet meteen duidelijk met wat voor raketten de onderzeeër bewapend wordt. Het is ook onduidelijk of Noord-Korea klaar is met de ontwikkeling van miniatuurkernkoppen die passen op zulke raketten.