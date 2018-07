Noord-Korea komt belofte na: oorlogsresten soldaten VS overgedragen

Noord-Korea heeft zich gehouden aan de belofte tijdens de top met president Trump in Singapore om de oorlogsresten van Amerikaanse soldaten over te dragen. Een Amerikaans militair transportvliegtuig heeft vrijdag in Noord-Korea de restanten opgehaald van 55 militairen die tijdens de Koreaanse oorlog waren gesneuveld.

De oorlogsresten komen aan op een basis in Zuid-Korea. Foto Getty Images

Het toestel landde op een luchtmachtbasis bij de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Trump noemde de overdracht ‘een groot moment’ voor de families. In een tweet uitte hij zijn dankbaarheid dat de Noord-Koreaanse leider zich aan zijn belofte had gehouden. ‘Bedankt Kim Jong-un’, twitterde de president.

In een verklaring zei het Witte Huis blij te zijn over de Noord-Koreaanse stap om tot een ‘positieve verandering’ te komen. De overdracht is opnieuw een aanwijzing dat Noord-Korea de betrekkingen met de VS wil verbeteren. Op maandag begon Pyongyang met de gedeeltelijke ontmanteling van Sohae, een belangrijk test- en lanceercentrum voor langeafstandsraketten. Kim had dit ook beloofd tijdens de top.

Sohae werd onder andere door Noord-Korea gebruikt om de krachtige motor te testen van de nieuwe strategische raket Hwasong-15. Deze kan het vasteland van de VS bereiken. Kim beloofde tijdens de top om op termijn afstand te doen van Noord-Korea’s kernwapenarsenaal.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un. Donald J. Trump

65 jaar wapenstilstand

Een C-17, een van de grootste militaire transporttoestellen van de VS, landde op een vliegveld bij het Noord-Koreaanse Wonsan om de restanten op te halen. In de kleine kisten die aan de Amerikanen werden overgedragen, zaten volgens Noord-Korea de restanten van Amerikaanse soldaten die in het land werden gevonden. De overdracht viel samen met de 65ste verjaardag van de wapenstilstand die een einde maakten aan de bloedige Koreaanse oorlog.

Zo’n 7.700 Amerikaanse soldaten die tussen 1950 en 1953 vochten in de Noord-Koreaanse oorlog, worden nog steeds vermist. Het overgrote deel, 5.300, sneuvelde in Noord-Korea. In totaal werden tijdens de oorlog zo’n 36 duizend Amerikaanse militairen gedood. De resten van de 55 militairen maken deel uit van de restanten van tweehonderd Amerikaanse soldaten die Noord-Korea al enige tijd zou hebben opgeslagen. Ze werden mogelijk gevonden door boeren of tijdens bouwwerkzaamheden.

De VS dringen al tientallen jaren aan bij Noord-Korea om serieus werk te maken van het overdragen van de oorlogsresten van de militairen. Maar mede vanwege de slechte betrekkingen tussen beide landen, is het hiervan nooit gekomen. Tussen 1990 en 2005 gaf Pyongyang slechts de restanten aan de VS van vierhonderd Amerikaanse soldaten die in Noord-Korea waren gevonden.

Tijdens een ceremonie op de Zuid-Koreaanse luchtmachtbasis Osan, werden de oorlogsresten van 55 Amerikaanse soldaten uit een transportvliegtuig gehaald. Foto AP

Zuid-Korea

Zuid-Korea verwelkomde de Noord-Koreaanse stap. Seoul noemde de overdracht een ‘betekenisvolle vooruitgang’ die het vertrouwen tussen Pyongyang en de VS zal verbeteren. De oorlogsresten worden overgebracht naar Hawaii, waar ze zullen worden onderzocht door forensische experts. Het zal maanden duren om de mensenresten te identificeren, voor zover dat tenminste nog mogelijk is.

‘Het was een succesvolle missie die werd volbracht na intensieve voorbereidingen’, aldus generaal Vincent Brooks, commandant van de 28 duizend Amerikaanse soldaten die in Zuid-Korea gelegerd zijn, over de Noord-Koreaanse overdracht. ‘Nu zullen wij onze doden eren, waarna zij hun reis naar huis kunnen voortzetten.’