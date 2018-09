Noord-Korea kiest voor windmolens en niet voor raketten tijdens militaire parade

De ruim honderd aanwezige buitenlandse journalisten, waaronder die van de grote persbureaus, zagen een parade waarin de nadruk lag op Noord-Korea’s economische ontwikkeling. Zo reden praalwagens voorbij met daarop afgebeeld zonnepanelen, windmolens en treinen. Ook regende het slogans als ‘Al onze energie naar economische ontwikkeling’; en ‘Robuuste fundering van een economisch sterke staat’.

De focus op welvaartsgroei in plaats van wapentuig past bij de nieuwe weg die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is ingeslagen. In april verklaarde hij het nucleaire wapenprogramma voor ‘voltooid’ en kondigde hij een economische inhaalslag aan. Tegelijk bood hij de Verenigde Staten aan te onderhandelen over het opgeven van nucleaire wapens in ruil voor de nodige veiligheidsgaranties en het schrappen van de vele economische sancties.

De focus op economie komt ook terug in de vele werkbezoeken die de Noord-Koreaanse leider aflegt. Bezocht hij vorig jaar nog regelmatig wapenfabrieken en lanceercentra, nu gaat er geen week voorbij of Kim is te zien bij een visfabriek, boerderij of een gloednieuw appartementencomplex.

Plastic bloemboeketjes

Ook de speech van Kim Yong-nam, de voorzitter van de Noord-Koreaanse volksvertegenwoordiging, stond zondag in het teken van welvaart. Hij besprak de economische doelen van het regime en riep het leger op de staat daarbij te helpen. Veel Noord-Koreaanse soldaten worden tegenwoordig ingezet als bouwvakkers bij grote infrastructuurprojecten.

Een groot deel van de parade bestond niet uit militairen maar uit tienduizenden burgers, die met felgekleurde plastic bloemboeketjes en ballonnen over het Kim Il-sungplein marcheerden. Het centrale plein is vernoemd naar de grootvader van Kim Jong-un, de stichter van de communistische dictatuur. Inwoners van Pyongyang hebben volgens persbureau AP maandenlang getraind voor de parade.

Op de eretribune werd Kim vergezeld door Li Zhanshu, de voorzitter van het Chinese parlement. Aan het eind hielden hij en Kim elkaars hand in de lucht, een teken dat China en buurland Noord-Korea weer dikke maatjes zijn. De Chinese staatszender meldde later op de dag dat Kim tegen Li gezegd zou hebben dat hij zich blijft houden aan het akkoord dat hij in juni met de Amerikaanse president Trump sloot over ontwapening. Kim zei te hopen dat de VS het akkoord ‘ook zullen naleven’.

Kim Jong-Un en Li Zhansu zwaaien naar het publiek tijdens de parade. Foto ANP

Propaganda

Sinds het akkoord van Singapore zitten de onderhandelingen muurvast. De VS en Noord-Korea verwijten elkaar dat ze te weinig doen. Naar verluidt eist Noord-Korea dat de VS eerst een vredesakkoord tekenen, voordat er werk wordt gemaakt van de ontwapening. Omgekeerd willen de Amerikanen eerst een concrete stap van Kim zien. De Zuid-Koreaanse president Moon-Jae-in werpt zich nu op als bemiddelaar. Hij reist volgende week naar Pyongyang voor een driedaagse top met Kim.

Sinds het akkoord van Singapore is de anti-Amerikaanse propaganda in Noord-Korea goeddeels uit het straatbeeld en de media verdwenen. Ook op de parade van zondag waren geen provocatieve slogans te zien, op een enkele uitzondering na. Op enkele tanks stond nog altijd de vertrouwde slogan ‘Dood aan de Amerikaanse imperialistische agressor’ te lezen.