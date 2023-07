Noord-Korea houdt Amerikaanse militair vast die in gedemilitariseerde zone de grens overstak

Noord-Koreaanse soldaten nemen foto’s van een Zuid-Koreaanse (links) en een Amerikaanse soldaat bij de grens in de Joint Security Area. Beeld AFP

Dat een Amerikaan, laat staan een militair, de grens met Noord-Korea via Zuid-Korea oversteekt, is extreem zeldzaam. Voor het laatst gebeurde dat in 1982, toen Joseph T. White overliep naar Noord-Korea. Amerikaanse media melden op basis van bronnen binnen het leger dat het nu gaat om Travis King, een laaggeplaatste militair. Het leger heeft nog niet officieel gereageerd.

De Amerikaan stak de grens over in de Joint Security Area (JSA). Daar werd in 1953 de wapenstilstand getekend tussen Noord- en Zuid-Korea. Sindsdien staat het gebied ook wel bekend als Truce Village. Aan weerszijden van de grens zijn militairen gestationeerd. Ook VN-vredesmacht UNC is er actief.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Bij de JSA stapten de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in 2018 symbolisch de grens over tijdens een ontmoeting. Een jaar later deed Kim hetzelfde met de Amerikaanse president Donald Trump.

Toerisme

Vanaf de Zuid-Koreaanse kant is de JSA als toerist te bezoeken. De man was volgens de Verenigde Naties op rondleiding bij de JSA toen het incident zich voltrok. In Zuid-Korea zijn bijna dertigduizend Amerikaanse troepen gestationeerd.

Een ooggetuige zegt tegen CBS News dat de militair luid lachte en daarna tussen een aantal gebouwen doorrende, de grens met Noord-Korea over. Er bevonden zich geen Noord-Koreaanse militairen direct bij de grens. Volgens CBS News zou de militair om disciplinaire redenen naar de VS worden teruggestuurd, maar op het vliegveld in Seoul zijn ontkomen en vervolgens op de rondleiding naar de JSA zijn gegaan.

Onduidelijk is hoe de Amerikaan de grens kon oversteken. Ook hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van de Universiteit Leiden verbaast zich erover: ‘Het is een vrij ondoordringbaar gebied, dus de kans is vrij klein dat zoiets lukt.’ In de jaren vijftig en zestig zijn enkele Amerikanen via de gedemilitariseerde zone naar Noord-Korea overgelopen. Er zijn daarnaast een aantal Amerikanen via China Noord-Korea binnengekomen.

Van Zuid-Korea naar Noord-Korea gaan, is wel iets makkelijker dan andersom, zegt Breuker. ‘De Noord-Koreanen schieten normaal gesproken op iedereen die van noordelijke zijde naar de grens beweegt zonder toestemming. De Zuid-Koreanen zijn wat minder trigger happy.’

In 2017 reed de Noord-Koreaanse militair Oh Chong-song met een voertuig richting de grens. Hij werd beschoten door andere militairen. Toch wist hij zwaargewond Zuid-Korea te bereiken.

Propaganda

De VN gaat ervan uit dat de Amerikaan in hechtenis is genomen door Noord-Korea. De vredesmacht zegt in contact te staan met de Noord-Koreanen om tot een oplossing te komen. De kans is gering dat Noord-Korea de man zomaar terug de grens overzet, denkt Breuker: ‘Het heeft er alle schijn van dat hij vrijwillig de grens overstak. Dat zal Noord-Korea willen aangrijpen als propagandamiddel: we zijn zo slecht nog niet, er loopt een Amerikaan naar ons over.’

Het Noord-Koreaanse regime gaf eerdere Amerikanen die de grens overstaken met genoegen een rol in de propaganda van het land. Zo speelde James Joseph Dresnok, die in 1962 de grens overstak naar Noord-Korea, in een aantal Noord-Koreaanse films de rol van Amerikaanse schurk.

Of de Amerikaan die nu de grens overstak gelijk een heldenonthaal kan verwachten in Noord-Korea, is niet zo zeker, zegt Breuker: ‘Eerst zal Noord-Korea proberen vast te stellen of hij te vertrouwen is, op alle mogelijke harde manieren. Als ze concluderen dat dat niet zo is, zullen ze hem uiteindelijk terugsturen. De vraag is op wat voor manier.’

Zo werd in 2017 de Amerikaanse toerist Otto Warmbier na onderhandelingen met hersenschade overgebracht van Noord-Korea naar de Verenigde Staten. Hij overleed kort daarna. Hij was in Noord-Korea veroordeeld omdat hij een propagandaposter uit zijn hotel had meegenomen. Het vermoeden bestaat dat Warmbier was gemarteld.

Druk op het Westen

Dat er nu weer een Amerikaan de grens is overgestoken, komt voor Noord-Korea niet ongelegen. Het land probeert de druk op het Westen de laatste twee jaar op te voeren met steeds weer nieuwe rakettests. Daarmee probeert het nieuwe onderhandelingen af te dwingen over sanctieverlichting en financiële steun, zegt Breuker: ‘Maar de wereld reageert gelatener op Noord-Korea dan in 2016 en 2017, omdat men nu drukker is met de oorlog in Oekraïne en de situatie in Taiwan.’

Wat dat betreft, is dit incident een geschenk: de militair kan nu als onderhandelingsfiche worden ingezet: ‘Noord-Korea heeft één ding geleerd: zolang er geen direct gevaar is voor de VS, slaan de VS niet terug en kan het met heel veel wegkomen.’