Noord-Korea gloeit na van 'ontmoeting van de eeuw'

De Noord-Koreaanse krant was lovend over de ontmoeting.

Het laat zien hoezeer de Noord-Koreaanse staatsmedia de ontmoeting presenteren als een groot succes en een ‘radicale ommekeer’ in de relatie tussen Noord-Korea en de VS. ‘De top kwam er dankzij de wil van de leiders van beide landen om een einde te maken aan de extreem vijandige betrekkingen tussen de Democratische Volksrepubliek Korea en de Verenigde Staten (…) en een nieuwe toekomst mogelijk te maken in het belang van de burgers van beide landen en de wereldwijde vrede en veiligheid.’

Dezelfde tekst, die werd verspreid via het staatspersbureau KCNA, werd woensdag ook voorgelezen op de Noord-Koreaanse televisie door de 75-jarige presentatrice Ri Chun-hee, die alleen bij heel belangrijke mededelingen komt opdraven. Daarbij werden geen foto’s of video’s van de ontmoeting getoond, terwijl Noord-Korea wel cameramensen had meegenomen naar Singapore.

'Eis van moderne tijd'

Volgens de verklaring is het verbeteren van de relatie tussen Amerika en Noord-Korea ‘een eis van de moderne tijd’. ‘Voorzitter Kim Jong-un en president Trump zeiden te geloven en te verwachten dat voor beide landen, die lang in een moeras van vijandigheid hebben geleefd, (…) door samen te werken een prachtige, trotse en voor beiden gunstige toekomst in het verschiet ligt.’

De positieve toon is opmerkelijk. De Noord-Koreaanse propaganda grossiert normaliter in anti-Amerikaanse teksten. Zo promoot het regime leuzen als 'Laten we de imperialisten van de VS voor eens en altijd van de aardbodem vegen'; en betitelde de Rodong Sinmun de VS in andere tijden nog als een ‘kankergezwel’.

‘Het is voor de grote meerderheid van de Noord-Koreanen de eerste keer dat ze een foto van Trump onder ogen krijgen’, merkte Chad O’Carroll van de in Noord-Korea gespecialiseerde website NK News op Twitter op. Het staatspersbureau ging verder uitgebreid in op de voor Noord-Korea positieve resultaten van de top, waarvan het nog maar de vraag is of de Amerikanen deze op dezelfde manier interpreteren.

Oefeningen opschorten

Volgens KCNA had Kim tijdens hun tête-à-tête tegen Trump gezegd dat het - om de vrede te bewaren - nodig was om te stoppen met ‘irritante en vijandige militaire acties’, waarbij hij doelde op de oefeningen van het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger. In reactie zou Trump hebben gezegd dat hij de oefeningen opschort, Noord-Korea veiligheidsgaranties biedt én de economische sancties zal opheffen ‘gelijktijdig met de verbetering van de relatie door dialoog en onderhandelingen’. Dinsdag zei Trump dat de sancties van kracht blijven. ‘Op een gegeven moment wil ik ze opheffen, als ik weet dat we verder zijn gekomen.’

Een ander punt van onduidelijkheid is of de twee elkaar nu wel of niet hebben uitgenodigd voor een bezoek. Volgens KCNA was dat het geval en hebben beide leiders de uitnodiging ‘blij geaccepteerd’. Trump zei gisteren dat hij Kim ‘op een passend moment’ zal uitnodigen.

In de verklaring ging het summier over kernwapens, en altijd in de context van ‘denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland’. Volgens KCNA delen Trump en Kim ‘het besef’ dat dit het resultaat zal zijn van ‘het principe van stap-voor-stap en gelijktijdige acties’.

De staatsmedia schreven verder lovend over de sfeer in Singapore, dat ‘overspoeld’ was door journalisten uit binnen- en buitenland en ‘een massa mensen’ die de ‘nieuw tijdperk creërende ontmoeting' wilden bijwonen. En tijdens een wandeling in de tuin hadden Kim en Trump ‘hun gevoelens van vriendschap verdiept’.

