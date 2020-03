Noord-Korea geeft toe dat het land kansloos is bij een corona-uitbraak

Leider van Noord-Korea Kim Jong-un tijdens een militaire oefening op 13 maart. Beeld AFP

Er zijn wel aanwijzingen voor uitbraken, zoals het opschorten van militaire trainingen en het verzoek aan Zuid-Korea om coronatests aan Pyongyang te verstrekken.

Erkennen dat de staat in gebreke blijft is in de gesloten dictatuur zeldzaam. ‘Onze partij (...) bekritiseerde op hartverscheurende wijze het feit dat er geen moderne medische voorziening is, zelfs niet in onze hoofdstad’, citeerde staatspersbureau KCNA Kim. Mogelijk is dit een startschot voor een propagandaoffensief rond een nieuw ziekenhuis in de hoofdstad Pyongyang. De oplevering is voorzien voor oktober, tijdens het 75-jarig jubileum van de Arbeiderspartij, de partij van de Kim-dynastie.

Kim deed zijn uitspraken tijdens het slaan van de eerste paal op een bouwterrein van het nieuwe ziekenhuis. Bij het eerste teken van de uitbraak in China eind december werd al besloten tot de bouw. Pyongyang nam maatregelen in een vroeg stadium van de epidemie in China, die daar 80 duizend mensen ziek maakte. Buitenlands toerisme werd verboden, scholen bleven dicht, honderden buitenlandse diplomaten en duizenden staatsburgers moesten in quarantaine.

Doodvonnis

Pyongyang heeft geen gevaar te duchten van de Zuid-Koreaanse epidemie met achtduizend besmettingen, omdat die grens potdicht is. De grens met China is echter poreus. Handelaren uit beide landen pendelen op en neer en zo kan het virus gemakkelijk meekomen. Dat betekent een doodvonnis voor de ruim 25 miljoen-koppige bevolking. Zo’n 40 procent van de Noord-Koreanen heeft een slechte weerstand en groeiachterstanden als gevolg van jarenlange ondervoeding tijdens hongersnoden. Bij zwakkeren komt het coronavirus harder aan.

De gezondheidszorg is zo gebrekkig dat Noord-Korea vrijwel kansloos is bij een epidemie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 135 ziekenhuizen. In Pyongyang beschikt de partij-elite over modernere faciliteiten, in de rest van het land is de situatie erbarmelijk. Als er al een ziekenhuis is, dan kampt het met tekort aan water, stroom, medicijnen en ontsmettingsmiddelen.

Door de internationale sancties wegens het Noord-Koreaanse atoomprogramma krijgt het land geen buitenlandse goederen of valuta. Vandaar dat bondgenoten China en Rusland in december bij de Verenigde Naties aandrongen op verlichting van sancties op Noord-Koreaanse exportproducten. Tomas Ojea Quintana, de speciale VN-mensenrechtengezant voor Noord-Korea, vroeg begin maart wegens het coronavirus al toegang voor medische en humanitaire experts tot Noord-Korea.