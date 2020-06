Noord-Korea gaat op zijn beurt Zuid-Koreanen bestoken met via ballonnen verstuurde propaganda

De Noord-Koreaanse vluchteling Park Sang Hak verstuurt vanuit het grensgebied in Zuid-Korea met waterstofballonnen flyers en andere informatiedragers naar het noorden. Noord-Korea gaat nu dezelfde tactiek beproeven met een pamflettenactie in zuidelijke richting. Beeld AP

Staatspersbureau KCNA kondigde vrijdag aan ‘een stapel pamfletten zo hoog als een berg’ klaar te hebben liggen die met ballonnen richting Zuid-Korea worden gestuurd.

Vorige week haalde de hermetisch gesloten dictatuur plotseling uit naar Zuid-Korea uit woede over de zogenaamde ‘ballon-activisten’. Dat zijn meestal Noord-Koreaanse overlopers die informatie via USB-sticks, kleine radiootjes en pamfletten verpakken in flessen of ballonnen die naar Noord-Korea drijven.

Noord-Korea verbrak daarop alle communicatie met Seoul, waarmee van de ontspanning die twee jaar geleden werd ingezet niet veel meer over is. Met een dramatisch gebaar blies Pyongyang een gezamenlijk verbindingskantoortje op, een belangrijk symbool van toenadering tussen de twee Korea’s.

Formeel hebben de beide Korea’s nooit de vrede getekend na de Korea-oorlog (1950-1953). De landen voeren al decennia een propaganda-oorlog met elkaar en het is onduidelijk waarom Pyongyang zich daar nu ineens zo kwaad over maakt. Mogelijk probeert het regime de aandacht af te leiden van de corona-crisis, of denkt Pyongyang op deze manier druk uit te oefenen om versoepeling van de vele sancties wegens het Noord-Koreaanse atoomprogramma af te dwingen.