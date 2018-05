Noord-Korea dreigt zich terug te trekken uit nucleaire top met Trump

Een Noord-Koreaanse langeafstandsraket die mogelijk kan worden bewapend met een kernwapen Foto REUTERS

‘Wij zullen de VS niet smeken om een dialoog met ons aan te gaan’, aldus onderminister van Buitenlandse Zaken Choe Son Hui. ‘Noch zullen wij de moeite nemen om ze alsnog over te halen als zij niet met ons om de tafel willen zitten. Het hangt helemaal van het gedrag van de VS af of ze ons zullen ontmoeten aan de onderhandelingstafel of ons zullen tegenkomen in een nucleaire confrontatie.’

De top, die gepland is voor 12 juni in Singapore, wordt met de dag onzekerder doordat Noord-Korea zich kwaad maakt om hoge Amerikaanse functionarissen die dreigen dat Noord-Korea hetzelfde pad opgaat als het Kadhafi-regime als het zijn kernwapens niet opgeeft. Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton is voorstander van het ‘Libië-model’ om ervoor te zorgen dat Pyongyang afstand doet van zijn massavernietigingswapens.

De Libische leider Kadhafi beëindigde in 2003 onder andere zijn nucleaire wapenprogramma na internationale onderhandelingen. Hij werd echter acht jaar later afgezet en gedood na een Westerse militaire interventie.

Noord-Korea denkt dat het land hetzelfde lot zal ondergaan als het in juni snel instemt met nucleaire ontwapening. Trump ontkende echter vorige week dat het Libië-model de basis vormt van zijn Noord-Korea-beleid. Hij zei dat de VS bereid zijn om Kim garanties te geven over het voortbestaan van zijn regime. Maar Pence dreigde dinsdag dat Washington toch het Libië-model zal kiezen als Noord-Korea niet instemt met hoog overleg om afstand te doen van het kernwapenarsenaal.

Het Noord-Koreaanse nucleaire testcentrum Punggye-ri. Pyongyang heeft beloofd, als blijk van goede wil, om het te vernietigen. Dit moet in de komende dagen gebeuren. Noord-Korea heeft woensdag buitenlandse journalisten naar het gebied overgebracht om getuige te zijn van de vernietiging. Foto AP

Concessies

‘Wij hebben het Noord-Koreaanse regime concessies aangeboden in ruil voor hun belofte om een einde te maken aan hun atoomprogramma’, aldus de vicepresident tegen Fox News over eerdere onderhandelingen met Pyongyang. ‘Maar we zagen dat ze afstand namen van wat ze beloofden.’

Trump zei dinsdag, tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, dat hij er ook rekening mee houdt dat de top inderdaad zal worden afgeblazen vanwege de aanhoudende Noord-Koreaanse kritiek. Volgens de president is er een ‘gerede kans’ dat de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet doorgaat. ‘Wij zullen zien’, aldus Trump. Ook hield hij de mogelijkheid open dat de top later in de zomer wordt gehouden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo overlegde woensdag in Washington met zijn Chinese collega over de top. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. Pompeo bezocht de afgelopen maanden twee keer Noord-Korea om de top voor te bereiden. Minister Zaken Wang Yi zei dat als Trump echt vrede wil met Noord-Korea, nu de tijd rijp is voor het topoverleg.

‘Ik heb tegen onze Amerikaanse collega's gezegd dat als ze het probleem willen oplossen, het daar nu de tijd voor is’, aldus de bewindsman. ‘Als jullie vrede willen, als jullie geschiedenis willen schrijven, dan is daarvoor nu de gelegenheid.’ Pompeo dreigde dat de VS zullen weglopen als Kim niet toezegt dat hij zijn kernwapenarsenaal zal laten vernietigen. ‘Een slechte deal is geen optie’, aldus Pompeo. ‘Het Amerikaanse volk rekent erop dat we dit goed regelen. Als de juiste overeenkomst niet op tafel komt, dan wandelen we met alle eerbied de deur uit.’