Noord-Korea dreigt alle communicatie met Zuid-Korea te verbreken

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un Beeld AP

Het regime in Pyongyang kondigde dinsdag aan een militaire hotline, bedoeld om snel grensincidenten te bespreken, af te sluiten. Daarnaast trekt het land zich terug uit het liasonkantoor aan de grens, waar vertegenwoordigers van beide landen permanent gestationeerd zijn. Dinsdagochtend namen de Noord-Koreanen daar de telefoon niet meer op. Het kantoor werd twee jaar geleden geopend na een akkoord hierover tussen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Noord-Korea is onder meer boos over pamfletten die door activisten, veelal gevluchte Noord-Koreanen, bij de grens worden verspreid. Vorige week liet een groep vluchtelingen een half miljoen heteluchtballonnen op richting het noorden. De ballonnen bevatten onder meer pamfletten over kernwapens en mensenrechtenschendingen in Noord-Korea. In het verleden bevatten de ballonnen ook dvd’s met televisieprogramma’s uit Zuid-Korea. Het is een van de schaarse methoden om burgers te bereiken in Noord-Korea, waar de informatievoorziening geheel onder controle staat van de partij.

Opmerkelijk genoeg was het de zus van Kim Jong-un, die een steeds prominentere rol speelt in de partijdictatuur, die via het staatspersbureau haar beklag deed over de ‘anti-Noord-Koreaanse’ teksten. ‘Als zulke kwade daden niet worden aangepakt onder het mom van vrijheid van meningsuiting’, aldus Kim Yo-jong, dan zullen de Zuid-Koreaanse autoriteiten ‘een hoge prijs betalen’. Volgens haar is de flyeractie niet in overeenstemming met het akkoord dat haar broer en de Zuid-Koreaanse president ruim twee jaar geleden sloten. Dat akkoord stelt dat ‘elke vijandelijke daad’ bij de grens wordt gestopt.

Relatie bekoeld

De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is na een korte opleving in 2018 weer bekoeld. Naar verluidt is Pyongyang ontevreden over het feit dat economische samenwerkingsprojecten niet van de grond komen. Op de achtergrond speelt dat de onderhandelingen met de VS over ontwapening in een impasse verkeren. Dat beperkt de handelingsvrijheid van de Zuid-Koreanen.

Ondanks de agressieve houding van Noord-Korea lijkt Seoul de Kims tegemoet te willen komen. Vorige week liet het zelfs weten dat het de ballonnenacties aan de grens wil gaan verbieden omdat ze ‘meer kwaad dan goed doen’. Volgens de oppositie loopt de regering daarmee aan het lijntje van Pyongyang.

Noord- en Zuid-Korea zijn technisch gezien nog altijd in staat van oorlog met elkaar, ondanks de wapenstilstand die in 1953 werd getekend. Ondanks de verbeterde verstandhouding onder de huidige regering in Seoul, uit met name Noord-Korea nog regelmatig dreigementen. ‘Het Noord-Koreaanse volk is woedend over het verraderlijke en ingenieuze gedrag van de Zuid-Koreaanse autoriteiten, met wie we nog altijd veel zaken hebben recht te zetten.’