Noord-Korea doneert geld aan regime Myanmar ondanks eigen voedseltekorten

Een vrouw staat voor een levensmiddelenwinkel in Pyongyang, Noord-Korea. Volgens een schatting van de VN zijn 10 miljoen Noord-Koreanen ondervoed. Beeld AFP

Op de lijst van landen die geld doneerden aan de VN om de bevolking van Myanmar te helpen, prijkte onlangs een opvallende naam: Noord-Korea. Het land maakte 250.000 euro over naar een hulpfonds voor Myanmar, waar een militaire staatsgreep heeft geleid tot een grote recessie. De laatste keer dat de totalitaire dictatuur een ander land financieel te hulp schoot, was in 2005. Pyongyang gaf toen 125.000 euro voor landen die door de tsunami van december 2004 waren getroffen.

De gift is mogelijk te verklaren door de nauwe betrekkingen tussen Noord-Korea en Myanmar. Pyongyang hielp het militaire regime tijdens zijn eerdere machtsperiode met militaire expertise, waaronder het bouwen van ondergrondse bunkers. Volgens waarnemers van de VN heeft Pyongyang ook wapens aan Myanmar verkocht.

De gift is toch opmerkelijk, gezien de erbarmelijke economische situatie in Noord-Korea. Dictator Kim Jong-un zei woensdag nog dat de voedseltekorten ‘serieus’ zijn geworden en dat de voedselproductie in het land omhoog moet.

Dat is niet eenvoudig. Het Oost-Aziatische land, dat meer geld uitgeeft aan de ontwikkeling van wapens dan aan landbouw, kampt al decennia met voedselschaarste. Volgens een schatting van de VN zijn tien miljoen Noord-Koreanen ondervoed. Het land krijgt onder meer voedselhulp van de VN.

Oogsten getroffen door overstromingen

Dit jaar is de situatie verslechterd vanwege een tyfoon die overstromingen veroorzaakte waardoor veel oogsten werden verwoest. Bovendien heeft het grensverkeer met China door corona lange tijd stilgelegen. Cijfers over het aantal coronagevallen in het land zijn er niet, maar experts gaan ervan uit dat het regime het virus niet heeft kunnen tegenhouden. Dat is zorgelijk vanwege de slechte staat van de zorg in Noord-Korea, met name op het platteland.

Experts vrezen ook voor een hongersnood zoals die in de jaren negentig, toen de centrale voedseldistributie door overstromingen en het wegvallen van financiële hulp van communistische bondgenoten stilviel. Honderdduizenden inwoners gingen dood van de honger.

De economische ontwikkeling van Noord-Korea wordt geremd door de vele internationale sancties tegen het land. De sancties zijn een straf voor het vergevorderde kernwapenprogramma. Onderhandelingen met de VS liepen twee jaar geleden vast, sindsdien is er geen vooruitgang meer geboekt. De Amerikaanse president Joe Biden heeft een nieuwe Korea-gezant aangewezen, Sung Kim, die de komende week Zuid-Korea en Japan bezoekt. De Amerikaanse-Koreaanse Kim was eerder betrokken bij de ontmoetingen tussen Donald Trump en Kim Jong-un.

De Noord-Koreaanse dictator was eerder deze week weer eens onderwerp van media-aandacht omdat hij er op foto’s aanmerkelijk dunner uitzag dan eerder. Persbureau AP citeerde experts die schatten dat Kim, die met overgewicht kampt, mogelijk 20 kilo is afgevallen. Het gewichtsverlies is vrijwel zeker niet het gevolg van de voedselschaarste in zijn land, want voor de Noord-Koreaanse leider wordt altijd goed gezorgd.