Noord-Korea doet geen afstand van kernwapens zolang VS economische sancties niet verlichten

Noord-Korea heeft laten weten dat het niet bereid is afstand te doen van zijn kernwapens zolang de Amerikaanse regering niets terug doet voor de eerste stappen die het land in de richting van ontwapening heeft gezet. In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties klaagde de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho dat de VS niets hebben gedaan om de economische sancties tegen Pyongyang te verlichten.

Dat de sancties nog steeds onverkort van kracht blijven versterkt volgens Ri Yong-ho het ‘wantrouwen’ van Noord-Korea tegen de VS. ‘Zonder enig vertrouwen in de VS kunnen we niet zeker zijn van onze nationale veiligheid. Onder dergelijke omstandigheden zullen we ons nooit als eerste ontwapenen’, zei hij voor de VN.

De Noord-Koreaanse minister verzekerde dat zijn land nog steeds bereid is zijn kernarsenaal te ontmantelen, maar toch zal zijn toespraak een bittere tegenvaller zijn voor president Trump. Hij gaat er prat op dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens hun ‘historische’ topontmoeting in Singapore in juni dit jaar heeft weten over te halen afstand te doen van alle kernwapens.

Trump prees de Noord-Koreaanse leider deze week nog uitbundig in zijn toespraak tot de VN-assemblee en bedankte hem voor zijn ‘moed’. Zaterdag deed Trump er nog een schepje bovenop tijdens een optreden voor aanhangers in West Virginia. Hij herinnerde aan de beledigingen die Kim en hij aanvankelijk uitwisselden. ‘Ik was echt hard, en hij ook’, zei hij. ‘Maar toen raakten we verliefd, oké? Nee, echt, hij schreef prachtige brieven aan mij, geweldige brieven.’

Toen het publiek luidt begon te applaudisseren, mopperde Trump dat politieke commentatoren het ‘niet-presidentieel’ vinden als hij dergelijke lovende termen voor de Noord-Koreaanse leider gebruikt.

Weinig veranderd

Sinds de top in Singapore heeft Noord-Korea geen kernproeven meer gehouden en ook geen proeven meer gedaan met langeafstandsraketten. Maar verder is er weinig veranderd. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis zei deze zomer nog dat er geen aanwijzingen zijn dat Noord-Korea een begin heeft gemaakt met het ontmantelen van zijn kernarsenaal.

President Trump zinspeelde de afgelopen dagen op een nieuwe topontmoeting met Kim Jong-un, die hij vorig jaar nog neerbuigend ‘raketmannetje’ noemde. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo overlegde dit weekeinde met zijn Noord-Koreaanse collega over een mogelijke vervolgontmoeting. Pompeo noemde het overleg ‘zeer positief’, maar voorlopig hebben de twee landen nog geen afspraak gemaakt.