Noord-Korea blaast gezamenlijk grenskantoor met Zuid-Korea op

Een flinke rookpluim is te zien boven Kaesong, nadat Noord-Korea daar een grenskantoor heeft opgeblazen. Beeld AFP

Het gezamenlijke grenskantoor was in 2018 in gebruik genomen na een akkoord tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Op het kantoor waren permanent delegaties van beide landen aanwezig, bedoeld om samenwerking te vergemakkelijken. In de praktijk werd het kantoor echter weinig gebruikt. Sinds januari was het gebouw vanwege het coronavirus onbemand.

Vorige week verbrak Noord-Korea al de communicatie met het zuiden. In het grenskantoor werd de telefoon niet meer opgenomen en ook een militaire hotline was buiten werking gesteld.

De regering in Pyongyang is onder meer boos over flyers die door Zuid-Koreaanse activisten, veelal gevluchte Noord-Koreanen, met ballonnen over Noord-Korea worden verspreid. Twee weken geleden liet een groep vluchtelingen een half miljoen heteluchtballonnen op met daarin kritische pamfletten over het Noord-Koreaanse regime.

De ballonnen vormen een van de schaarse methoden om Noord-Koreaanse burgers te bereiken, aangezien de media en het internet in de totalitaire dictatuur geheel onder controle staan van de staat.

South Korean military footage of the explosion at the inter-Korean office in the border town of Kaesong.



Total destruction by the looks of it... pic.twitter.com/0BLGlsC5dv — Laura Bicker (@BBCLBicker) 16 juni 2020

Onvrede

Noord-Korea liet de afgelopen weken meermaals zijn onvrede blijken bij monde van Kim Yo-jong, de zus van Kim Jong-un die verschillende hoge functies bekleedt. Afgelopen weekend waarschuwde ze dat ‘de ineenstorting’ van het ‘absoluut waardeloze grenskantoor’ aanstaande was. Ook zei ze dat Zuid-Korea voortaan weer als ‘de vijand’ zal worden beschouwd.

Ondanks de agressieve houding van Noord-Korea leek Seoul de Kims tegemoet te willen komen. Vorige week liet het land zelfs weten dat het de ballonnenacties aan de grens wil gaan verbieden omdat ze ‘meer kwaad dan goed doen’. Volgens de regering zorgen de ballonnen niet alleen voor spanningen, ook zouden ze Zuid-Koreanen tot last zijn omdat de meeste aan de zuidkant van de grens neerkomen. Volgens de oppositie loopt de regering met dit standpunt aan het lijntje van Pyongyang.

De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is na een korte opleving in 2018 weer volledig bekoeld. De flyers zijn niet de enige reden. Het regime in Noord-Korea is ook ontevreden over het feit dat economische samenwerkingsprojecten niet van de grond komen. Op de achtergrond speelt dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten over nucleaire ontwapening al bijna anderhalf jaar in een impasse verkeren. Dat beperkt de handelingsvrijheid van de Zuid-Koreaanse regering.

Noord-Korea heeft ook aangekondigd grensposten op te bouwen die na het akkoord in 2018 werden vernietigd. Door het gedeeltelijke terugtrekken van militairen bij de grens zou het risico op grensincidenten afnemen. Beide legers vernietigden daarom een aantal wachtposten.

Noord- en Zuid-Korea zijn technisch gezien nog altijd in staat van oorlog met elkaar, ondanks de wapenstilstand die in 1953 werd getekend. De grensregio behoort tot de zwaarst bewapende gebieden ter wereld.

Zuid-Koreaanse militairen patrouilleren vlakbij de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea’s. Recentelijk zijn spanningen tussen de landen weer opgelopen. Beeld Getty Images