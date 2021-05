Noord-Ierse coalitie op losse schroeven na verkiezing radicale nieuwe leider regeringspartij DUP

Edwin Poots (links) is fel tegen homoseksualiteit en abortus. Beeld AP

De samenwerking met Sinn Fein komt nu op losse schroeven te staan. Deze radicalisering kan ook gevolgen hebben voor het Brexit-akkoord. De Britse premier Boris Johnson heeft er dus een kopzorg bij.

Poots, de 55-jarige minister voor Landbouw, volgt Arlene Foster op, die vorig maand door haar ontevreden collega’s werd weggestuurd. Binnen de pro-Britse partij bestaat grote onvrede over de gevolgen van het Brexit-akkoord en tevens leeft er een toenemende vrees dat Noord-Ierland afkoerst op hereniging met de rest van Ierland. Momenteel vormen de pro-Britse DUP en de pro-Ierse Sinn Fein een vredescoalitie.

Bij de eerste leiderschapsverkiezingen van de vijftig jaar geleden opgerichte partij kreeg Poots negentien volksvertegenwoordigers achter zich, twee meer dan parlementslid Jeffrey Donaldson. Terwijl Donaldson het relatief gematigde beleid van Foster wilde voortzetten, staat Poots meer in de traditie van oprichter Ian Paisley, de beruchte dominee die zeven jaar geleden overleed. Poots is fel tegen homoseksualiteit en abortus, en gelooft dat de aarde niet meer dan 4.000 jaar oud is.