Noord-Hollandse gedeputeerde stapt op wegens dossier Tata Steel

Adnan Tekin werd vorig jaar verkozen tot Groenste Politicus van 2018. Beeld Natuurmonumenten

Als directe aanleiding voor zijn aftreden noemt gedeputeerde Tekin in een verklaring de recente ontwikkelingen rond het IJmuidense staalbedrijf. Vorige week werd bekend dat Tata Steel de afgelopen jaren bij een van de fabrieken veel meer heeft uitgestoten dan is toegestaan. De provincie Noord-Holland heeft, als bevoegd gezag, deze ernstige uitstoot, met daarin zware metalen, jarenlang niet opgemerkt. Vanwege ‘de stapeling van problemen’ rond Tata Steel heeft Tekin nu zijn ‘politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid’ genomen.

‘Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden’, aldus Tekin in een persbericht. ‘De bewoners verdienen een bestuurder die met een frisse blik dit ingewikkelde dossier verder brengt.’

De provincie Noord-Holland ligt als toezichthouder van het staalbedrijf al geruime tijd onder vuur. Zo stoot een van de fabrieken van Tata Steel met toestemming van de provincie jaarlijks meer stikstofoxiden (NOx) uit dan de Europese normen voorschrijven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vanwege deze overschrijding een rechtszaak aangespannen tegen de provincie.

Zwart goedje

PvdA’er Tekin was drie jaar lang gedeputeerde, en werd in de zomer van 2018 voor het eerst geconfronteerd met de onrust rond de grafietregens. Het aan het staalbedrijf grenzende kustdorp Wijk aan Zee werd aanhoudend bedekt met een zwart goedje, afkomstig van een bedrijf dat restproducten van Tata Steel verwerkt. Nadien bleek uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het metalen bevat. Tekin kwam toen al onder druk te staan omdat de dienst waarvoor hij verantwoordelijk was, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, als toezichthouder in gebreke was gebleken. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek bovendien dat het bedrijf twee jaar lang illegaal, dus zonder vergunning, deze restproducten had verwerkt.

Afgelopen weekend schreef deze krant nog hoe Tata Steel ook bij het lozen van afvalstoffen in het oppervlaktewater meer ruimte kreeg van vergunningverlener Rijkswaterstaat om af te wijken van de Europese normen.

Ook kwam Tekin dit jaar onder vuur te liggen omdat de provincie jarenlang had toegestaan dat Tata Steel zonder vergunning een opslag met restafval uit de staalfabriek heeft aangehouden. De bewoners van Wijk aan Zee maakten zich zorgen over deze afvalberg die vlak bij het dorp ligt. Tekin verklaarde toen dat de afvalberg ‘afgezet en afgedekt’ was terwijl dit niet het geval was.

Op bewonersbijeenkomsten in de IJmond toonde Tekin zich een daadkrachtig en enthousiast bestuurder. Tata Steel en Harsco, het bedrijf dat de restproducten verwerkte, werd steeds meer de duimschroeven aangedraaid middels boetes. Ook werd Tekin gekozen tot ‘de groenste politicus van 2018’. Volgens Lars Voskuil, fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten, deed Tekin heel erg zijn best in het Tata-dossier. ‘Maar hij ging zich steeds meer afvragen of hij wel de aangewezen persoon was. Net als hij dacht iets meer grip op de zaak te krijgen, gebeurde er weer wat.’ Tekin wilde vandaag niet reageren op zijn aftreden.