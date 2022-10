Noord-Franse tankstations zonder benzine vanwege staking bij Total

Automobilisten staan donderdag in de rij bij een tankstation in Petite-Forêt, vlak bij de Belgische grens. Beeld Reuters

Al tien dagen lang houden werknemers van het Franse oliebedrijf stakingen, waarbij ze de toegang tot meerdere raffinaderijen blokkeren en zo de toelevering van benzine haast onmogelijk maken. De harde staking is het gevolg van mislukte onderhandelingen over een beter loon. De werknemers zouden na drie dagen het werk weer oppakken, maar vanwege het uitblijven van een akkoord houdt de staking nog altijd stand.

Ongeveer 80 procent van de raffinaderijen van Total levert momenteel geen benzine. Met name de blokkade van het depot in het Noord-Franse Duinkerke heeft veel effect. Volgens Franse media zit circa 30 procent van de tankstations in Noord-Frankrijk zonder benzine, in heel Frankrijk is dit 10 procent. Het verkopen van benzine in jerrycans, om meer benzine in te slaan, is in Noord-Frankrijk tijdelijk zelfs officieel verboden.

Behalve de staking draagt ook de korting die Franse consumenten bij Total krijgen bij aan de lege voorraad. Boven op de 30 eurocent per liter die de Franse overheid subsidieert, geeft Total zijn klanten in september en oktober ook nog eens 20 cent per liter. Total zag hierdoor zijn klandizie met eenderde groeien.

Bij tankstations waar nog wel benzine is, staan soms rijen van vier uur. Total heeft op zijn website een overzicht gemaakt van hoeveel benzine er bij welk tankstation aanwezig is. In België, met name in Wallonië, merken pomphouders dat Franse automobilisten doorrijden naar hun stations.

Voorrang voor hulpdiensten

Burgemeesters van bepaalde gemeenten in Noord-Frankrijk hebben tankstations verzocht hulpdiensten en artsen voorrang te geven, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De Franse bond van tankstations probeert de gemoederen te bedaren. ‘Er is in het algemeen geen tekort en de situatie zal binnenkort vanzelf opgelost zijn’, zei Olivier Gantois, baas van de bond, donderdag. Volgens hem wordt er momenteel extra benzine geïmporteerd, maar duurt het even totdat de benzine bij de tankstations is. Het inslaan van benzine is volgens hem dan ook nergens voor nodig.

Ondertussen maakte de Franse regering bekend de noodvoorraden aan te boren om de lege tankstations toch van benzine te voorzien.