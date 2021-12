Noord-Engeland voelt zich in de kou gezet na vijf stroomloze dagen en kilte vanuit Londen

Van de weg af gegleden auto op de Buttertubs Pass in North Yorkshire op 28 november. Beeld AP

Met een kracht van 160 kilometer per uur raasde Arwen vrijdag en zaterdag over Schotland, Noord-Ierland en het noorden van Engeland, het land bedekkend onder een pak sneeuw. Drie mensen overleden door vallende bomen. Spoorlijnen en autowegen werden onbegaanbaar. Voetbalwedstrijden konden geen doorgang vinden. Coronavaccins ontdooiden, een miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, en in sommige gevallen ook zonder water.

De Noord-Engelse graafschappen Cumbria en Northumberland kregen de hardste klappen te verduren. Houten elektriciteitspalen braken daar af als luciferhoutjes. De Northern Powergrid, het energiebedrijf dat eigendom is van Warren Buffetts investeringsmaatschappij, wist niet wat het overkwam. Al snel bleek dat het bedrijf enkele jaren geleden had nagelaten om het netwerk te verbeteren, hoewel het voldoende in kas had. Getroffenen krijgen een schadevergoeding van maximaal 700 pond, ruim 800 euro.

Zoals gebruikelijk in tijden van nood zijn mensen in de plattelandsgemeenschappen elkaar te hulp geschoten, met warme slaapplekken en even warme maaltijden. De BBC berichtte over een vrouw in Cumbria, het graafschap in het noordwesten dat het ook zwaar te verduren had gekregen, die meubelair begon te stoken in de kleikoker waarop ze buiten aan het koken was. Woensdagmiddag zaten nog steeds 21 duizend woningen zonder stroom. Dat kan nog dagen gaan duren, kregen de bewoners te horen.

Noorderlingen sceptisch over Johnsons belofte

In de Engelse pers is relatief weinig aandacht geschonken aan de zwaarste elektriciteitscrisis sinds 2005. De overstromingen in de dure wijken van Londen spraken afgelopen dagen meer tot de verbeelding.

‘Het is duidelijk dat de meeste aandacht gaat naar omikron en het effect van het virus op de kerstdagen,’ schrijft de uit deze contreien afkomstige journalist James Kirkup in weekblad The Spectator, ‘en ik weet dat het een kleine streek is, ver weg, waar we weinig van weten. Maar het feit dat de situatie in Northumberland bijna onbekend is bij mensen buiten het noordoosten vind ik opmerkelijk, en veelzeggend.’ Wat is er gebeurd met de regionale verslaggeving, luidde zijn vraag.

Kritiek is er ook op de regering. Boris Johnson had een tweet gestuurd om zijn zorgen te uiten en bij de corona-persconferentie beweerde hij dinsdag desgevraagd sympathie te hebben voor landgenoten die het beste proberen te maken van beroerde omstandigheden. Minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng zei de situatie dagelijks in de gaten te houden en beweerde dat het onacceptabel zou zijn ‘dat mensen zonder stroom de kerstdagen ingaan’.

Noordeling Kirkup merkt op dat de noorderlingen na deze episode nog sceptischer staan tegenover de belofte van de regering-Johnson om het land gelijk te trekken, het gat tussen het rijke zuiden en het verarmde noorden te dichten. Enkele weken geleden werd Johnson er nog van beticht het noorden te hebben verraden toen bekend dat er toch geen broodnodige – en beloofde – spoorlijn komt tussen de noordelijke steden. Het blijft houtje touwtje, bij het verbeteren van de bestaande lijnen.