Nooit meer opladen: NS maakt reizen zonder saldo mogelijk

Reizigers lopen door een toegangspoortje op het station in Woerden. Foto anp

Met het nieuwe systeem worden de kosten van de gereisde kilometers maandelijks afgeschreven. De verplichte borg van 10 of 20 euro op de ov-chipkaart om te kunnen inchecken is niet meer nodig. Reizigers krijgen aan het eind van de maand een factuur, net zoals nu al voor zakelijke reizigers met een NS-Business Card mogelijk is.

NS Flex kost eenmalig 10 euro voor reizigers zonder abonnement. Diegenen die wel een abonnement hebben, betalen in de meeste gevallen 12 euro. ‘Elke vorm van vervoer kan eenvoudig worden gebruikt en betaald’, aldus Tjalling Smit, lid van de raad van bestuur van NS. ‘Het is flexibel aan te passen aan je reisgedrag. Of je nou elke dag in de trein zit, of maar een enkele keer.’

Ook is het mogelijk om tijdens je treinreis van de tweede naar de eerste klas te wisselen, bijvoorbeeld bij drukte in de trein. NS Flex is maandelijks opzegbaar en ook het kortingstarief kan iedere maand gratis worden aangepast.