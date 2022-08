Nooit meer ‘Oh, come on!’: Jeremy Paxman stopt met iconische kennisquiz University Challenge

Jeremy Paxman. Beeld Els Zweerink

‘Oh, come on!’ Wie de 28 jaar waarin Jeremy Paxman de populaire BBC-quiz University Challenge heel kort wil samenvatten komt uit op deze drie woorden van in totaal acht letters. De ene keer waren ze bedoeld als een uiting van ongeduld, de andere keer sprak er lichte wanhoop uit over een stupide antwoord. Maar de woorden waren nooit negatief of gemeen. Er school vertedering in, een kritische genegenheid voor de acht studenten van de twee universitaire colleges die hun kennis deelden met de televisiekijkers. Waar het presenteren van Newsnight jarenlang werk was voor Paxman, daar was de studentenquiz zijn hobby.

Acht jaar nadat hij afscheid heeft genomen als anchorman van de actualiteitenrubriek, draagt de 72-jarige Paxman University Challenge over aan Amol Rajan. Deze 39-jarige journalist van Indiase komaf zal na Bamber Gascoigne en Paxman pas de derde presentator zijn van de kennisquiz, die zestig jaar geleden voor het eerst op het scherm te zien was. Hoewel de kans bestaat dat Paxman, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, zo nu en dan nog een documentaire zal presenteren, verdwijnt hiermee een van de grootheden uit de geschiedenis van de 100-jarige BBC. Het einde van een tijdperk.

Bewonderaars en criticasters

Voor menige politicus was Paxmans vertrek bij Newsnight indertijd een opluchting. In een kwarteeuw tijd had hij zich ontpopt als een vasthoudende, nietsontziende interviewer, eentje die tijdens vraaggesprekken met politici altijd zichzelf de vraag stelde waarom de geïnterviewde zat te liegen. Het leverde hem bewonderaars op in binnen- en buitenland, maar niet elke kijker was van zijn stijl gediend. In juni 2002 ontving hij een korte brief met de tekst ‘Sir, I think you are an ignorant lout’, oftewel: ‘Meneer, ik vind u een onwetende belhamel.’ De Garrick Club, een herenclub, liet hem aanvankelijk niet toe als lid.

Op de BBC-radio had hij bij het actualiteitenprogramma Today een geestverwant in John Humphrys, die er vaak met gestrekt been inging. De koningin vertelde hem ooit dat als ze ooit een interview zou doen, het in ieder geval niet met hem zou zijn; dat beschouwde hij als een compliment.

De Welshe Humphrys toonde tussen 2003 en 2021 een mildere kant als presentator van de kennisquiz Mastermind. Negen jaar eerder, in 1994, had de BBC de kans aan collega-Rottweiler Paxman gegeven om zijn speelse en zachtaardige zijde te tonen door hem University Challenge een tweede leven te laten inblazen.

The Young Ones

In de jaren zestig en zeventig was deze quiz een groot succes geworden onder leiding van Gascoigne, een intellectuele (eerder dit jaar overleden) alumnus van de kostschool Eton. Zinsneden als ‘Your starter for ten, no conferring’, ‘Fingers on buzzers’ en ‘I’ll have to hurry you’ werden gangbare uitdrukkingen. Gedenkwaardig is een aflevering uit 1975, toen een team jonge socialisten van de Universiteit van Manchester elke vraag met ‘Marx’ en ‘Trotski’ beantwoordde, uit protest tegen de overheersing van de colleges van Oxford en Cambridge.

In de jaren tachtig begon het verval, wat zich uitte in het steeds latere uitzendtijdstip. In de sitcom The Young Ones was University Challenge het mikpunt van spot, toen de anarchisten Rick, Vyvyan, Mike en Neil ‘Scumbag College’ vertegenwoordigden. In 1987 stopte de quiz. Toen de BBC zeven jaar later een doorstart wilde maken, zag ze in Paxman de ideale man voor deze taak.

Petrarcasonnetten

Aanvankelijk bedankte Paxman voor de eer om in de voetsporen van de legendarische Gascoigne te treden. Een week na de afwijzing ontmoette hij Gascoigne bij toeval in de British Library. De oude presentator bleek ook te zijn gevraagd, maar die vond het tijd voor een frisse wind. Paxman veranderde meteen van gedachten.

Tot zijn vreugde bleek de vacature nog open te staan en korte tijd later stond hij in een jarenzestiggebouw in een voorstad van Manchester. Daar bleek in de belendende studio ook The Jeremy Kyle Show te worden opgenomen. Paxman fantaseerde over wat er zou gebeuren als de studenten in hun blazers of wollen truien per ongeluk bij de Britse versie van Jerry Springer zouden binnenlopen, of andersom als een tokkie een beginvraag over petrarcasonnetten zou krijgen.

Met zijn snedige tong, humor en gespeelde strengheid (‘You smart-asses!’) bleek Paxman de ideale presentator te zijn. De alumnus van St. Catharine’s College, Cambridge, vond het heerlijk om tussen de nieuwe generatie te vertoeven, tussen de ‘swottier (fanatiekere, red.) brains’. Paxman straalde gezag uit, al had hij, anders dan zijn voorganger, vaak geen idee van de antwoorden. In zijn memoires A Life in Questions prees hij de eenvoud van de quiz, zoals het gebrek aan prijzen. Een producent noemde het een ‘little black dress’ onder de shows, waarmee hij de tijdloosheid ervan aangaf. Nu moet de relatief onbekende Rajan deze jurk dragen.

Een zware taak, want Paxman was het gezicht van deze academische kroegquiz geworden.