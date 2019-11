Nooit meer in de file? Delftse studenten bouwen eenpersoonsvliegmachines

De Hermes II. Beeld Talaria

De Hermes II van de Delftse startup Talaria en de Silverwing S1 zijn het resultaat van een wedstrijd die grotendeels door Boeing wordt gesponsord. Er is een prijzenpot van twee miljoen dollar, met een hoofdprijs van 1 miljoen en onder meer prijzen voor het stilste ontwerp en de kleinste eenpersoonsvliegmachine.

In februari volgend jaar moeten de deelnemers aan de GoFly-competitie een ultracompacte en stille machine kunnen laten zien die opstijgt als een helikopter en een enkele inzittende over een afstand van 20 mijl (oftewel 32 kilometer) moet vervoeren – net iets minder dan de afstand tussen Utrecht en Amsterdam.

GoFly is niet bedoeld om vliegende taxi’s te ontwerpen, met een bestuurder naast passagiers, zeggen de organisatoren met nadruk. ‘Vandaag de dag kijken we naar de hemel en zeggen we: ‘daar gaat een vliegtuig’. De uitdaging is nu om een machine te ontwikkelen waarvan we in de toekomst zeggen ‘daar vliegt iemand’.’ Er mag een levende persoon achter de stuurknuppel zitten, maar de spelregels maken het ook mogelijk om het toestel vanaf de grond te besturen, met een dummy als passagier.

Kruising

Een reeks voorrondes hebben sinds het begin van de wedstrijd in 2017 een uiteenlopende reeks eenpersoonsvliegmachines opgeleverd waarvan de meesten ogen als een kruising tussen een motor en een drone, met rotors aan de achterzijde, boven de motor of eronder.

Talaria is inmiddels ver gevorderd met hun toestel Hermes II. De studenten willen het 2,6 meter hoge en 2 meter lange vliegende vehikel volgende week demonstreren op de Amsterdam Drone Week, een internationale beurs. ‘In eerste instantie is het bedoeld als vliegend apparaat voor één persoon’, zegt teamlid Alexander Essle. ‘Maar het uiteindelijk doel is wel om hem volledig autonoom te laten vliegen.’

Talaria denkt dat de Hermes II kan worden ingezet in moeilijk begaanbaar gebied, zoals bergen en oerwouden, maar ook in metropolen waar de verkeerswegen dichtslibben. Zoals in Sao Paulo, waar al een taxidienst wordt onderhouden met helikopters tussen de verschillende delen van de stad. ‘Dat soort vluchten zou de Hermes II kunnen overnemen’, aldus Essle.

Grootouders

De Silverwing S1 beleefde op 15 november al zijn luchtdoop. Het team erachter toont zijn vliegmachine op 11 december aan partners en familieleden. ‘Het vliegen voelt als rijden op een motor, maar dan een motor met de kracht van een straaljager. En hij landt in je achtertuin’, legt woordvoerder Bernd Rietberg uit. De Silverwing S1 start en landt ‘op zijn staart’, in verticale positie, maar kantelt tijdens zijn vlucht in horizontale positie. ‘Zelfs je opa en oma moeten dit ding kunnen vliegen’, stelt teamlid Thom van den Homberg in een promotievideo.

De Silverwing S1, vanaf de tekentafel. Beeld Silverwing

De Silverwing S1 kan 90 kilogram aan balast meevoeren, over een afstand van 60 kilometer en met een topsnelheid van 140 kilometer per uur. Aan een wedstrijdbepaling lijkt de tweede Delftse inzending nog niet te voldoen: die voor een stille vliegmachine. Op een YouTube-filmpje met een testvlucht met een schaalmodel in een dichte hal, gemaakt in maart van dit jaar, produceert het toestel het geluid van een boze reuzenbij. Maar dat is een euvel dat alle huidige drones nog plaagt.

Een ander obstakel dat de Silverwing S1 en de Hermes II nog moeten slechten voor ze het luchtruim in kunnen is niet technisch, maar juridisch van aard. De wet staat deze personal air mobility-toestellen nog niet toe.

