Nooit meer die bietenlucht als aankondiging van herfst in Groningen

Iedereen die ooit in Groningen woonde, kent de geur. De weeë lucht, die vrijkomt bij de verwerking van suikerbieten. Meer dan honderd jaar luidden de walmen uit de suikerfabriek herfst in Groningen in, maar afgelopen seizoen voor het laatst.

SuikerUnie stopt met het productieproces dat verantwoordelijk is voor de kenmerkende geur. Als de suiker uit de suikerbiet is gehaald blijft er een restproduct over, legt Gert Sikken, directeur agrarische zaken SuikerUnie uit: bietenpulp, ook wel ‘merg’ genoemd. Een deel ervan wordt verkocht als veevoer. Een ander deel werd altijd gedroogd, onder andere om huisdiervoer mee te maken. Bij dat droogproces kwam de kenmerkende bietenlucht vrij. Zeg gerust: een noordelijke variatie op de madeleines van Proust.

Gedroogd werd er de afgelopen jaren al steeds minder, afgelopen suikerbietencampagne nog maar twintig dagen. ‘De afzetmarkt voor veevoeder is groot genoeg. En het drogen kost energie die we kunnen besparen’, zegt Sikken. Daarom wordt nu helemaal gestopt met drogen.

Herkenbaar

Sikken weet ook: ‘Die lucht hoort bij Groningen, al sinds de tijd dat er nog een suikerfabriek aan het Hoendiep stond. Heel herkenbaar.’ Later, toen de productielocatie net onder de stad geopend werd, kondigde de walmen werk aan voor arbeiders in de Hoogkerkse Suikerbuurt. Hoewel niet iedereen de lucht kon waarderen. In welk kamp Sikken zelf zat? ‘Over geur valt natuurlijk flink te twisten, maar ik heb er nooit last van gehad.’

Overigens is het staken van het droogproces zeker geen voorteken voor een aflopende suikerproductie in Nederland. Sinds het vervallen van de Europese quota op suikerproductie zijn de oogsten wisselend geweest, met name vanwege de periode van extreme droogte. ‘We hebben te maken met de natuur’, zegt Sikken. ‘En die geeft soms wat meer en soms wat minder.’

Toch was er toen de bietencampagne dit jaar op 18 januari ten einde liep weer ruim een miljoen ton suiker geproduceerd in Nederland – meer dan een miljard pakken. De bietenwagens zullen dus ook komende jaren hun weg naar de suikerfabriek blijven vinden, als blijk van het stille verbond tussen land en stad. Met een enkele, langs de rotonde bij Hoogkerk afgevallen suikerbiet als teken.