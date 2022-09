Nooit ging ik bij Elizabeth op de thee, maar ik vermoed dat deze foto haar toont zoals haar familie haar zag

Boven aan het liveblog van The Guardian, waarop donderdagmiddag elke snipper nieuws over de toestand van koningin Elizabeth werd gepresenteerd, stond deze foto, zij het iets meer ingezoomd dan hierboven. Het is de Britse koningin zoals ze op 6 september, afgelopen dinsdag, werd gefotografeerd door Jane Barlow. In de Drawing Room van haar geliefde Balmoral Castle staat ze te wachten op Liz Truss, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, tevens de vijftiende premier die Elizabeth zometeen de hand zal reiken.

Het was in eerste instantie vooral dat formele handenschudmoment (Truss die in een zwart mantelpak boven de koningin uittorent) dat via de persbureaus naar buiten kwam. Truss volgt Boris Johnson op in een roerige tijd, zij is degene die nu een schier onmogelijke klus moet klaren en o, o, gaat ze die taak wel tot een goed einde brengen? De foto was een fijne illustratie bij allerlei politieke analyses.

Maar op de achtergrond speelde iets anders: de koningin was niet lekker. Het was de reden dat de kersverse premier niet, zoals gebruikelijk bij deze officiële aangelegenheden, was ontboden op Buckingham Palace, maar hier, bij het haardvuur in de Drawing Room, een knusse kamer waaraan volgens de Britse media sinds 1976 nauwelijks meer iets is veranderd.

Toen op donderdag duidelijk werd dat het echt ernstig gesteld was met de gezondheid van de koningin, maakte de foto met Truss ineens plaats voor het beeld dat Barlow even daarvoor had gemaakt, dat van Elizabeth alleen in de kamer. En ineens kon iedereen zien wat de fotograaf toen al had waargenomen: dit ging niet lang meer duren.

Terwijl ik om de zoveel tijd de nieuwspagina van The Guardian ververste, bleef de foto staan. Kroniek van een aangekondigde dood. Alle koninklijke decorum was er nog: de statige ruimte waarin elk voorwerp een betekenis heeft, de Schotse rok, verwijzing naar een land dat het Verenigd Koninkrijk best zou willen verlaten, maar tegen wil en dank zo van het staatshoofd houdt – de koningin zelf was er alleen niet meer.

De vrouw die zeventig jaar op de Britse troon zat, die Winston Churchill nog de hand schudde, die dienstbaarheid en plichtsbesef dikwijls belangrijker achtte dan inlevingsvermogen en hartelijkheid, die geliefd was, maar door velen ook werd gezien als de vorstin van een koninkrijk dat zich plunderend en graaiend een weg door de geschiedenis baande, die vrouw is op deze foto weg. ‘Wie was zij écht?’, vraagt de Franse theoreticus Roland Barthes zich af, nadat zijn moeder is overleden en hij naar haar zoekt op de nagelaten foto’s. En daarna, enigszins verontrust: ‘Zal ik haar wel herkennen?’

Nu ging ik nooit bij koningin Elizabeth op de thee, maar ik vermoed dat deze foto haar toont zoals haar familieleden haar zagen. Hoe ze daar staat tussen die veel te grote meubels, leunend op de stok van haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip, met dat schuine koppetje en die stralende lach: een oma die blij is om haar (achter)kleinkinderen te zien en zich verheugt op een middag pannekoeken bakken. Puur fotografengeluk voor Jane Barlow, die op de valreep nog zo’n beeldbepalende foto maakte.

De ochtend na haar overlijden verfriste ik het bevroren liveblog van The Guardian nog een keer. Ik had verwacht dat deze foto inmiddels zou zijn vervangen door een ceremoniëler beeld, zoals bijna alle media dat meteen na haar dood brachten: een foto waarop ze in vol ornaat koningin stond te zijn, met de diamanten kroon, de scepter en die afstandelijke, vorsende blik.

Maar nog steeds was het deze. Ontroerend, vond ik dat. Wie Elizabeth ook was, dit was ze óók.