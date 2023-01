Nooit eerder wisselden zoveel mensen van zorgverzekeraar

Welke verzekeraars klanten hebben gewonnen door de vele overstappers, en welke klanten hebben moeten inleveren, is nog niet bekend. Beeld ANP XTRA

Vektis, een organisatie die namens de zorgverzekeraars zorgdata verzamelt, verwacht dat het percentage nog iets verder zal stijgen en uiteindelijk tussen de 8,1 en 8,5 procent zal uitkomen. Dat is opvallend; het overstappercentage schommelt al jaren tussen de 6 en 7 procent.

De vele wijzigingen zijn mogelijk te verklaren door de hard stijgende zorgpremies dit jaar, gemiddeld met ruim tien euro per maand. Bovendien wijzigden van veel polissen de voorwaarden: zo daalde het aantal restitutiepolissen (waarbij verzekerden ook bij zorgverleners zonder contract met de verzekeraar het volledige zorgbedrag vergoed krijgen), en ging ook het aantal budgetpolissen (de goedkoopste polissen waarbij je niet in elk ziekenhuis alle zorg vergoed krijgt) naar beneden.

Collectiviteitskorting

Een andere belangrijke verandering was de afschaffing van de collectiviteitskorting. Mensen die via hun werk of sportvereniging lid waren van een collectiviteit kregen tot vorig jaar maximaal 5 procent korting op hun basisverzekering. Ook die korting, die dus kon oplopen tot 7 euro per maand, viel weg.

Al die factoren hebben dus geleid tot meer overstappers, die bovendien, zo lijkt het, hun verzekeringsgedrag hebben aangepast. Vergelijkingssites meldden al eerder meer mensen kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Daarbij krijgen verzekerden korting op hun premie, maar moeten zij een groter deel van de kosten – tot 885 euro – zelf betalen, mochten zij onverhoopt in het ziekenhuis belanden of medicijnen nodig hebben.

Consumentenbond

Ook lijkt het erop dat minder mensen een aanvullende verzekering hebben genomen. Organisaties als de Consumentenbond roepen verzekerden al jaren op goed te kijken of zo’n verzekering wel nodig is: veel tandarts- en fysiotherapiepaketten leveren immers nauwelijks voordeel op.

Het hogere overstappercentage geldt als een trendbreuk, want alle reclames van zorgverzekeraars ten spijt: verzekerden zijn over het algemeen honkvast. 64 procent van alle verzekerden zat tot dit overstapseizoen al zeker acht jaar bij dezelfde verzekeraar.

Welke verzekeraars klanten hebben gewonnen en welke klanten hebben moeten inleveren is nog niet bekend.