Nooit eerder verwoestten natuurbranden zoveel land in Californië

Brandweerlieden bestrijden het vuur in San Bernardino National Forest, Californië. Beeld EPA

In Noord-Californië werden meer dan tweehonderd mensen geëvacueerd door legerhelikopters om te ontsnappen aan een zich snel uitbreidende brand die begon in de buurt van de stad Fresno.

Volgens de brandweer is het voor het eerst sinds ze de omvang van branden begon te meten, in 1987, dat een gebied van deze grootte verloren gaat door de vlammen. Volgens een woordvoerder van de Californische overheid in Britse krant The Guardian is dit record extra zorgwekkend omdat het al zo vroeg in het jaar opduikt, terwijl september en oktober de gevaarlijkste maanden zijn voor natuurbranden.

Zondag riep de Californische gouverneur Gavin Newsom al de noodtoestand uit in vijf deelgebieden van de staat, zoals hij ook in augustus moest doen. Minstens acht personen zijn in de afgelopen drie weken omgekomen en zeker 3.300 gebouwen zijn verwoest door de branden.

Verzengend

De branden worden aangewakkerd door wind en de verzengende temperaturen die Californië plagen. Afgelopen zondag werd het 49 graden in Woodland Hills, volgens de nationale meteorologische dienst de hoogste temperatuur die ooit in Los Angeles County is gemeten. In augustus haalde het beroemde, hete Californische gebied Death Valley al het nieuws met een recordtemperatuur van 54,5 graden. Dat was een van de hoogste temperaturen ooit gemeten op aarde.

Opvallend was dat de brand in San Bernadino County, die de naam El Dorado Fire kreeg, volgens de brandweer zaterdag werd gestart door een fout bij het gebruiken van een pyrotechnisch apparaat bij een gender reveal party, waarbij een koppel de sekse van hun ongeboren baby te horen krijgt.