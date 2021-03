Nooit eerder in 1200 jaar bloeide de kersenbloesem in Japan zo vroeg

Kersenbloesem op de Chidorigafuchi gracht, ten noordwesten van het keizerlijk paleis in Tokio. Beeld EPA

Vroeger dan wanneer precies, dat is nog de vraag. Maar in elk geval sinds 1963, want zo lang houdt de Japanse Meteorologische Dienst de bloei van de kersenbomen al bij. Dit om aan de hand van 58 ijkbomen in het hele land het ontluiken van de eerste bloempjes en het hoogtepunt van de bloei te kunnen voorspellen.

Die piek van het seizoen is vanouds ergens in april, net voor het nieuwe school- en zakenjaar begint. Maar de laatste jaren wordt het elk jaar vroeger. Dit jaar was het al op 26 maart, althans in de oude keizerstad Kyoto, tien dagen vroeger dan het dertigjarig gemiddelde. Ook elders in Japan werden kersenbloesemrecords gebroken. Zo was de seizoensstart op 11 maart in Hiroshima, acht dagen eerder dan het vorige record uit 2004.

Het komt allemaal door de klimaatverandering, zei Shunji Abe van de Meteorologische Dienst tegen AP. Kersenbomen zijn gevoelig voor temperatuur, en waar die in Kyoto in maart 1953 gemiddeld nog op 8,6 graden lag, was dat maart vorig jaar 10,6 graden. En deze maand over heel Japan gemiddeld 12,4 graden.

Vroegste bloei sinds 812

De bloeipiek op 26 maart was volgens milieuwetenschapper Yasuyuki Aono van de universiteit van Osaka misschien zelfs de vroegste in de hele Japanse geschiedenis. Aono bestudeerde kronieken, dagboeken en dichtbundels van het keizerlijke hof in Kyoto en vond als vroegste datum 27 maart, in de jaren 1612, 1409 en 1236, met de kanttekening dat data voor sommige jaren ontbreken. Als Aono gelijk heeft, was dit jaar de vroegste bloei sinds 812, want zover gaan de bronnen terug. In Europese termen is dat de tijd van Karel de Grote.

Japanners trekken er in het kersenbloesemseizoen in groten getale en vaak in traditionele kimono’s gehuld op uit om de bloei te bewonderen op idyllische plekken – in stadsparken, langs rivieroevers of met uitzicht op de vulkaan Fuji – en vast te leggen op Instagram. Het is een traditie zoals de bollencultus in Nederland. De kersenbloesem, die maar een paar dagen bloeit, geldt als een symbool van leven en vergankelijkheid. Tussen het uitkomen van de eerste knop en het vallen van het laatste blaadje telt het seizoen slechts twee weken.