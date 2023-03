Nooit eerder ging een storm zo tekeer als ‘wonderorkaan’ Freddy, nu al 37 dagen lang

Een man verzamelt hout in hoog water nabij de stad Quelimane in Mozambique. Ook daar heeft orkaan Freddy flink huisgehouden. Beeld ANP

Freddy heeft geluk gehad, duidt wetenschapper Jos de Laat van het KNMI. ‘Orkanen ontstaan in het algemeen niet gemakkelijk, en ze raken snel verstoord, doordat ze bijvoorbeeld in aanraking komen met droge luchtlagen, of doordat ze aan land gaan. In dit geval waren er geen verstorende factoren waardoor zo’n orkaan in elkaar dondert.’

Integendeel. Liefst zes keer werd de orkaan verder opgezweept, in wat klimaatexperts een ‘snelle intensificatie’ noemen. ‘Het systeem raakt dan extra goed georganiseerd’, zegt De Laat. ‘Meestal vinden we het al bijzonder als je zoiets twee of drie keer ziet.’

Freddy de wonderorkaan stuitte op nog meer toeval. Eenmaal aan land werd hij weer teruggeduwd naar zee, vertelt klimaatwetenschapper Hylke de Vries (KNMI). ‘Hij kon niet verder Afrika in, omdat daar een hogedrukgebied lag. Daardoor ging hij terug de zee op en kon hij blijven bestaan.’

For #TimelapseTuesday, we're sharing three-week imagery of #CycloneFreddy's slow movement across the Indian Ocean to Africa via Europe's #Meteosat9 satellite.



Freddy now holds the world record for “accumulated cyclone energy,” a metric to gauge a cyclone’s strength over time. pic.twitter.com/44xDlYaCrG — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 7 maart 2023

Bijzonder is ook de enorme afstand die de orkaan aflegde: helemaal van de kust van Noord-Australië, waar hij op 6 februari werd erkend als orkaan met een naam, tot aan de kust van Oost-Afrika, zo’n 7 duizend kilometer verderop. De laatste keer dat een orkaan die oversteek maakte, was in het jaar 2000.

Daarnaast heeft Freddy een record te pakken als orkaan met de grootste verzamelde orkaanenergie op het zuidelijk halfrond. ‘Dat is de optelsom van alle windenergie van een orkaan tijdens zijn levensduur’, verklaart De Vries. De orkaan kwam afgelopen weekeinde aan land met een windsnelheid van 150 kilometer per uur. ‘Freddy heeft waarschijnlijk niet de allerhoogste windsnelheid behaald, maar door zijn lange duur komt hij toch bovendrijven in de verzamelde orkaanenergie.’

Dood en verderf

Inmiddels zaait Freddy dood en verderf. Bij zijn eerste tocht over land, eind februari, kwamen al 23 mensen om het leven op Madagascar en in Mozambique. Daarbovenop komen nu nog eens zeker 190 dodelijke slachtoffers, van wie de meeste vielen in Blantyre, een stad in Malawi. De storm zorgt voor overstromingen, modderstromen en inzakkende wegen.

De Wereld Meteorologische Organisatie heeft inmiddels een commissie ingesteld om te onderzoeken of Freddy echt de langdurigste orkaan ooit is. ‘Daar zijn allerlei regels en eisen voor, want een wereldrecord moeten ze netjes documenteren. Maar ik denk dat het record er wel komt’, verwacht De Vries.

Steeds intenser

Of er vaker ongewone orkanen zoals Freddy zullen opduiken op de opwarmende aarde, is onduidelijk, zeggen zowel De Vries als De Laat. ‘We weten wel dat hogere temperaturen voor nattere orkanen zorgen. En waarschijnlijk worden de sterkste orkanen ook steeds intenser’, zegt De Vries. Maar, voegt De Laat daaraan toe: Freddy bevindt zich in een streek waar wetenschappers weinig gegevens over hebben. ‘De statistiek laat hier te wensen over.’

Nu Freddy eenmaal aan land is, zal zijn opmerkelijke tocht ten einde komen, verwacht De Laat. ‘Je zou denken dat hij nu gewoon uiteenvalt en verdwijnt.’ De orkaan zal nog veelvuldig opduiken in de wetenschappelijke nabeschouwingen, denkt hij: ‘Uitzonderingen zijn altijd interessant om te bestuderen. En dit is een heel uitzonderlijk geval.’