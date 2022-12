Nooit achteromkijken op een hardloopband

Met zingende cowboys in mijn oor ren ik over een bergpad in Yosemite Park, Californië. Ik ken het hier inmiddels. In de volgende bocht zal een wandelaar voor me aan de kant gaan, even verderop tikt een BMX’er tegen zijn helm. Voorbij de klim ontvouwt zich dan die besneeuwde bergrug, altijd in de volle zon.

De hele tijd besef ik dat noch de wandelaar, noch de BMX’er, noch de bergrug weten dat ze deel uitmaken van mijn ervaring op een hardloopband in Nederland. Elke keer als ik het bergpad aanklik, denk ik aan de videoband van een knapperend haardvuur die ik lang geleden cadeau kreeg, en hoe ik dat destijds beschouwde als de ultieme vorm van zelfbedotting, een grens die geen mens ooit serieus zou oversteken.

Als ik nu omkijk, wat af te raden is op een hardloopband, weet ik niet meer waar die grens precies lag. Wel dat zelfs de illusie van frisse berglucht me goed doet.