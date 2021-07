Noodweer zorgt opnieuw voor overstromingen in België en wateroverlast in Nederland

Het water bleek sterker dan deze auto’s in het Belgische Dinant. Beeld Belga / Facebookpagina Richard Fournaux

‘Het was kort maar bijzonder gewelddadig’, verklaarde burgemeester Axel Tixhon van Namen. Op videobeelden die werden gedeeld op sociale media is te zien hoe straten in enkele minuten worden overspoeld door een kolkende massa water. Honderd tot 150 huizen liepen onder water. Vier inwoners moesten hun huis verlaten.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) 24 juli 2021

Tegenover de krant Het Nieuwsblad zei professor hydrologie Patrick Willems van de Katholieke Universiteit Leuven dat in Dinant in een uur tijd wel 50 tot 70 millimeter regen viel. ‘Historisch gezien komt zo’n extreme neerslag op dezelfde plaats slechts één keer in de 100 jaar voor, maar tegen het einde van deze eeuw voorzien we een vijf- tot vertienvoudiging van dit soort fenomenen’, aldus Willems.

Burgemeester van Namen, Maxime Prévot, denkt dat de directe oorzaak van de zware waterschade mogelijk ligt aan slecht onderhoud van de opvangbassins langs de autosnelwegen in de buurt van zijn stad.

Oproep tot evacuatie

Ook de rest van de regio rond Dinant kampte met overstromingen. Het laagste deel van het dorpje Bioul, op twintig minuten rijden van Dinant, kwam volledig onder water te staan. In sommige huizen stond het water een meter hoog. Bij het casino van Namen, nog eens zestien kilometer noordelijker, stortte door een kleine aardverschuiving een muur in. In de deelgemeente Vedrin werd een verzorgingstehuis ontruimd, nadat de stroom was uitgevallen door binnendringend water, en liep het ziekenhuis schade op.

⛈ Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure ! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj — Météo Express (@MeteoExpress) 24 juli 2021

Er zijn geen berichten over slachtoffers. Nog maar twaalf dagen geleden kwamen er door overstromingen in België, als gevolg van zware stortbuien, 36 mensen om het leven. Nog altijd worden vijf mensen vermist. Zaterdag werd in Chaudfontaine het dode lichaam van een man uit de rivier de Vesder gehaald. De stad kampte twaalf dagen geleden met hoogwater.

Op veel plaatsen was men nog volop om de ravage op te ruimen die in de nacht van 14 op 15 juli werd veroorzaakt. In Pepinster, een van de zwaarst getroffen plaatsen in de provincie Luik, werd de bevolking met een drone met luidspreker opgeroepen te vertrekken of naar de eerste verdieping van hun huizen te gaan. Belgische weerkundigen waarschuwen dat er ook in de rest van de week zware buien kunnen vallen.

Brabant, Zeeland, Friesland

Over de grens, Midden- en West-Brabant, bleef de overlast zaterdag beperkt tot straten die blank kwamen te staan en kelders die onderliepen. Ook in Zeeland viel zaterdag veel regen. Op video-opnamen uit Oud-Vossemeer, even ten noordwesten van Bergen op Zoom, is te zien hoe het water boven de wielen van auto’s uitkomt. Meldingen van hoogwater kreeg de veiligheidsregio Zeeland zaterdag niet.

Zondagochtend kreeg het noordoosten van Friesland te maken met stortbuien. Meldingen van wateroverlast kwamen uit tal van gemeenten ten noorden van Drachten, zoals Buitenpost, Kootsertille, Harkema en Drogeham. In De Westereen, acht kilometer ten zuiden van Dokkum, moesten bewoners van een verzorgingstehuis naar een hogere verdieping worden geëvacueerd.