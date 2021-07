Noodweer zorgt opnieuw voor overlast in België en Nederland: straten blank en kelders ondergelopen

Het water bleek sterker dan deze auto’s in het Belgische Dinant. Beeld Belga / Facebookpagina Richard Fournaux

‘De meldingen komen van alle kanten binnen’, zegt een woordvoerder van de Friese brandweer zondagochtend. ‘Ze komen uit plaatsen als Harkema , Kootstertille en Buitenpost.’ Ook is er wateroverlast voor een verzorgingshuis in De Westereen. De brandweer meldt dat bewoners naar een hogere verdieping zijn geëvacueerd. Verder staat er veel water op een kampeerterrein in Sumar. In sommige tenten is het water naar binnen gelopen.

Het KNMI meldt dat de buien in de loop van de ochtend Friesland zullen verlaten, maar dat in de middag in het hele land enkele stevige nieuwe onweersbuien ontstaan, met hagel en veel neerslag in korte tijd.

Meer overlast is er in België. In de provincie Namen stonden zaterdag al meerdere wegen onder water. De brandweer was druk met meldingen van wateroverlast uit de hele provincie. In provinciehoofdstad Namen stortte door een kleine aardverschuiving een muur in, elders in de stad werd een zorgcentrum ontruimd.

In Dinant is de schade na de overstromingen aanzienlijk, meldde burgemeester Axel Tixhon in de nacht van zaterdag op zondag. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Vier mensen hebben hun woning moeten verlaten en hebben elders onderdak gekregen. Wegen zijn vernield en wagens werden meegesleurd door de waterstromen. Het water drong ook woningen binnen. De hulpdiensten werden opgeroepen om puin en autowrakken te ruimen.

Een vrouw zoekt haar eigendommen bij een verwoeste spoorwegovergang in Dinant. Beeld EPA

Oproep tot evacuatie

Het slechte weer trok over België vanuit Antwerpen en Vlaams-Brabant en brak rond 8 uur zaterdagavond los boven Wallonië. Later op de avond kregen ook de gebieden die vorige week zwaar werden getroffen door overstromingen met nieuw noodweer te maken. In delen van Waals-Brabant waren grote modderstromen, meldden de hulpdiensten. Vooral Chaumont-Gistoux, Walhain en Waver kregen te kampen met hevige regenval. In sommige straten van Walhain bereikte de modder een hoogte van anderhalve meter.

De Vlaamse omroep VRT meldde dat boven plaatsen die eerder zwaar werden getroffen, zoal Pepinster, zaterdagmiddag een drone met luidspreker werd ingezet om bewoners op te roepen de eerste verdieping van hun woning op te zoeken of te vertrekken.

In de loop van de nacht van zaterdag op zondag werd het rustiger, maar vanaf zondagmiddag worden er voor België opnieuw hevige regenbuien voorspeld. Weerinstituut KNMI geeft dan code geel voor alle provincies en de hoofdstad Brussel van ongeveer 13 tot 21 uur. Ook begin volgende week kan het nog hevig gaan regenen.

Bij de overstromingen van vorige week kwamen in België 36 mensen om het leven, zeven mensen worden nog vermist.

De leidingen van een straat in Dinant worden op zondag gerepareerd na waterschade. Beeld EPA

Brabant, Zeeland

Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn zaterdag meerdere meldingen binnengekomen over straten die blank staan en ondergelopen kelders, zegt een woordvoerder. Vooral in de gemeente Steenbergen, ten noorden van Bergen op Zoom in Noord-Brabant, is veel regen gevallen. Ook in het dorpje Kruisland bij Roosendaal viel veel water. ‘Wij verzoeken u Kruisland te mijden aangezien een aantal straten onbegaanbaar is geworden door extreme regenval. De hulpdiensten zijn ter plaatse om te helpen met de wateroverlast’, twitterde BOA gemeente Steenbergen.

Ook in Zeeland is op sommige plekken, in de buurt van Noord-Brabant, veel regen gevallen. Zo is op videobeelden te zien dat het water in Oud-Vossemeer boven de wielen van auto’s uitkomt. De Veiligheidsregio Zeeland had zaterdag nog geen meldingen te hebben gekregen van hoogstaand water.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) 24 juli 2021