Noodweer in Japan: tientallen doden en meer dan 1,5 miljoen mensen op de vlucht

De meeste slachtoffers vielen volgens Japanse media in en om de stad Hiroshima. Sommigen werden bedolven onder modderstromen, meldde het persagentschap Kyodo zaterdag. Het dodental stond ’s avonds (Nederlandse tijd) op circa 50. Duizenden militairen, politiemensen en brandweerlieden nemen deel aan reddingsacties. Daarbij worden rubberen boten en helikopters ingezet.

Bewoners kijken naar een overstroomde straat in Kurashiki, Okayama. Foto AFP

De websites van Japanse media tonen een enorme hoeveelheid foto’s van reddingswerkers, straten die blank staan, snelwegen die onbegaanbaar zijn geworden door moddermassa’s en omgewaaide bomen, vernielde huizen en een ontspoorde trein.

Overstromingen in Saka town, Hiroshima. Foto EPA

De extreme weersomstandigheden zullen naar verwachting zondag aanhouden. Het nationale meteorologische instituut heeft voor een aantal regio’s de hoogste alarmfase afgekondigd. Er wordt niet alleen rekening gehouden met nog meer overstromingen en aardverschuivingen, maar ook met blikseminslagen en stormen met de kracht van een tyfoon.

Sinds donderdag is er vooral in het zuidwesten van Japan een recordhoeveelheid regen gevallen, volgens het instituut. In sommige steden viel 70 tot 90 mm regen per uur.