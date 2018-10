Noodweer in Italië verwoest ‘honderden’ splinternieuwe Maserati’s in haven Savona

Noodweer in Italië heeft in de nacht van maandag op dinsdag geleid tot menig teleurgesteld gezicht bij Arabische prinsen en prinsessen. In de haven van de noord-Italiaanse stad Savona veroorzaakten overstromingen kortsluiting en vervolgens brand in de terminal waar honderden Maserati’s klaarstonden voor export naar het Midden-Oosten.

Een Nederlandse woordvoerder van Maserati bevestigt dat ‘een aantal Maserati’s beschadigd is geraakt’, maar kan geen exacte aantallen geven. De Italiaanse kwaliteitskrant La Repubblica spreekt van ‘een paar honderd verwoeste’ sportwagens. Een door de krant geciteerde ooggetuige beschrijft een enorme brand op een parkeerterrein waar ruim 3.000 auto’s klaar stonden, waaronder Renaults en Maserati’s.

Het is onduidelijk of het hier gaat om het instapmodel Ghibli, verkrijgbaar vanaf 105.769 euro, het populaire SUV-type de Levante, 20 duizend euro meer, of de razendsnelle Quattroporte van 142.021 euro. Mogelijk gaat het zelfs om het topmodel de GranTurismo van 221.996 euro, of de cabrioletversie van een kleine 20 duizend euro meer. Ook als het uitsluitend uitgebrande Ghibli’s betreft, komen enkele honderden verwoeste auto’s al snel neer op een schadepost van tientallen miljoenen euro’s.

De havenstad Savona ligt aan het einde van een vrijwel rechte lijn die begint bij Turijn. Daar worden de Ghibli, Levante en Quattroporte geproduceerd. De GranTurismo en GranCabrio’s werden tot voor kort geproduceerd in Modena, de geboorteplaats van Maserati. Modena ligt wat verder van de havenstad Savona af. Maserati verkoopt deze topmodellen alleen nog uit voorraad; de productie is gestopt.

Dieselmotor

Die beslissing is onderdeel van de manier waarop Maserati zichzelf de afgelopen jaren opnieuw heeft uitgevonden. Het merk probeert haar wagens voor een breder publiek bereikbaar te maken, en heeft daarom de productielijn uitgebreid met een aantal – relatief – betaalbare modellen. De Ghibli is zelfs beschikbaar met dieselmotor. ‘Een gotspe!’, had men vroeger geroepen op het hoofdkantoor in Modena.

Per jaar rollen er nu ruim 50 duizend Maserati’s uit de Italiaanse fabrieken. Voor de introductie van de Ghibli in 2014 waren dat er 6- tot 7 duizend per jaar. Maserati verkocht vorig jaar voor 4,1 miljard euro aan auto’s. Het luxe automerk is eigendom van de Fiat Chrysler Automotive Group, die ook merken als Jeep en Alfa Romeo tot zijn portfolio rekent.

De brand is treurig nieuws voor de afnemers in het Midden-Oosten, waar de sportwagens naartoe zouden worden verscheept. Maserati wil niet zeggen hoeveel vertraging de bestelling nu oploopt, maar zeker is dat een flink aantal rijke Arabieren nu fors langer moet wachten op nieuw speelgoed. De sportwagens worden doorgaans op maat gemaakt, tussen bestelling en aflevering zit daardoor meestal zo’n acht weken.

Maserati en andere luxe sportwagens zijn geliefde bestemmingen voor het kapitaal van de rijken der aarde, ook voor hen die de aanschafprijs van een racemonster uit dubieuze middelen bekostigen. Hubert Möllenkamp, een voor fraude veroordeelde ex-bestuurder van de Amsterdamse woningbouwcoöperatie Rochdale, mocht zich graag in een Maserati verplaatsen.

Afgelopen week protesteerden duizenden inwoners van het straatarme Papoea-Nieuw-Guinea tegen de beslissing van hun regering om veertig spiksplinternieuwe Maserati’s – type Quattroporte (prijs vanaf 142 duizend euro) – in te vliegen voor de regionale APEC-top die dit jaar in het land plaatsvindt. ‘Na afloop verkopen we ze weer’, beloofden de politici. Heus, we gaan er niet zelf in rondrijden.