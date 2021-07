Noodweer eist vier levens in Duitsland, 1.700 inwoners Chaudfontaine geëvacueerd

Erdorf in Rijnland-Palts is een van de getroffen dorpen over de grens. Beeld AP

De politie schat dat 50 tot 60 mensen worden vermist en noemt de situatie in de plaats onoverzichtelijk. Ook zouden nog zo’n 25 andere huizen op instorten staan. Sommige inwoners hebben een veilig heenkomen gezocht op de daken van huizen. Reddingsoperaties zijn in volle gang.

Het noodweer kostte eerder ook al het leven aan zeker twee brandweerlieden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zij kwamen om het leven bij reddingswerkzaamheden. Het gaat onder meer om een 46-jarige man die woensdagmiddag in Altena (Noordrijn-Westfalen) is meegesleurd door het water. Enkele uren later overleed ook een 52-jarige medewerker van de brandweer.

In de westelijke deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zijn op meerdere plaatsen rivieren buiten hun oevers getreden. Scholen in meerdere plaatsen blijven donderdag dicht en het treinverkeer is verstoord.

Inzet leger

Het noodweer teistert ook België. De autoriteiten evacueerden preventief zo’n 1.700 mensen in Chaudfontaine, een plaats in de provincie Luik. Het Belgische dorp Moelingen, vlak over de grens bij Maastricht, evacueerde 140 woningen. De rivier de Berwijn is buiten zijn oevers getreden en een nooddijk van zandzakken, die eerder op de dag was aangelegd, is doorgebroken.

De Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder, heeft na zware regenval toestemming gegeven om het leger in te zetten. Militairen voerden volgens Belgische media al ondersteunende operaties uit in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Belgisch-Limburg. Er zijn onder meer vrachtwagens ingezet om mensen te evacueren.

De Belgische spoorbeheerder Infrabel heeft het treinverkeer stilgelegd in het zuiden van het land. Infrabel-topman Benoît Gilson zegt dat de maatregel noodzakelijk is vanwege de incidenten die in de loop van de nacht plaatsvonden door de zware regenval. Treinen die nog wel rijden, kunnen op veel plaatsen met vertraging vertrekken. Vervoerder NMBS adviseert mensen om hun reizen in de provincies Luik, Namen en Luxemburg waar mogelijk uit te stellen.

De regering stemt in met de noodgreep. ‘Door deze onderbreking van het treinverkeer kunnen de hulpdiensten zich concentreren op dringende noodhulp voor iedereen die getroffen is’, zei minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.

Noodplan Luxemburg

De Luxemburgse regering heeft donderdag een noodplan afgekondigd wegens de zware regenval. Alle beschikbare hulpdiensten in het land zijn uitgerukt en helpen bij het redden van mensen in gevaar en het beschermen van belangrijke infrastructuur.

De rivier Alzette, die door hoofdstad Luxemburg stroomt, is buiten zijn oevers getreden. Autoriteiten vrezen dat het waterpeil van de Moezel verder blijft stijgen tot en met het weekend. Deze rivier dreigt bij de plaats Stadtbredimus ook te overstromen.

Op allerlei plaatsen in het land hebben mensen hun woningen moeten verlaten en zijn wegen geblokkeerd. Voor meerdere gemeenten, zoals Mersch en Diekirch, is code rood afgegeven. Inwoners is verzocht hun auto’s weg te halen uit gebieden die nog dreigen te overstromen.