Boeren met hun trekkers nabij het Binnenhof in Den Haag. Beeld ANP

Aanleiding voor de noodverordening in Apeldoorn zijn volgens de gemeente oproepen op sociale media ‘om met zoveel mogelijk boeren naar het politiebureau van Apeldoorn te komen met als doel de boeren die vastzitten op het bureau te bevrijden’. Burgemeester Ton Heerts benadrukt dat demonstreren een grondrecht is, maar dat het blokkeren van wegen of verstoren van de openbare orde niet is toegestaan.

De gemeente Harderwijk stelde woensdag ook al een noodverordening in rond de woning van minister Van der Wal van Stikstof en Natuur, nadat daar dinsdagavond rellen waren uitgebroken. Boeren met tractoren braken door een afzetting, vernielden een politieauto en leegden een giertank. Volgens de politie was de situatie zo onveilig dat direct ingrijpen niet mogelijk was. De minister was niet thuis, maar haar gezin wel.

Ook het huis van CDA-Kamerlid Derk Boswijk werd dinsdagavond bezocht door boeren. Boswijk was zelf nog aan het werk maar zijn gezin was wel thuis. De CDA-landbouwwoordvoerder blijft daarom de komende dagen thuis. ‘Deze manier van demonstreren dient geen enkel doel’, schrijft het Kamerlid op Twitter. De afgelopen dagen zijn volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, tientallen wethouders, raadsleden en Kamerleden bedreigd en geïntimideerd.

De aankomende dagen ga ik niet naar Den Haag maar blijf ik thuis bij mijn gezin.



Gisterenavond toen ik nog aan het werk was is er thuis bezoek geweest in het bijzijn van mijn kinderen van 4 en 7 jaar (!).



1/4 — Derk Boswijk (@DerkBoswijk) 29 juni 2022

Woensdag trokken boeren opnieuw erop uit om te demonstreren. Meer dan honderd trekkers blokkeerden de snelweg A1, aanvankelijk bij de Duitse grens en later ter hoogte van het Overijsselse Rijssen. ’s Avonds blokkeerden boeren de A37 in Drenthe, tussen Veenoord en knooppunt Holsloot. In Zwolle, Lelystad en Leeuwarden zochten boeren statenleden en gedeputeerden op bij het provinciehuis. Het Friese provinciehuis moest kort gesloten worden omdat er te veel mensen voor de smalle ingang stonden.

‘Duidelijk grenzen overschreden

Premier Rutte zei woensdagochtend dat hij met afschuw had gekeken naar de ‘vreselijke beelden’ van dinsdagavond bij het huis van minister Van der Wal. Vooralsnog treedt de politie lang niet overal op tegen demonstrerende boeren die met hun acties veelal de wet overtreden. Maar Rutte benadrukte dat relschoppers onder de boeren ‘alle grenzen te buiten’ gaan en dat dergelijke acties niet langer door kunnen gaan. Politie, justitie en burgemeesters zouden volgens de premier ‘zeer gemotiveerd’ zijn om tegen hen op te treden.

Als eerste teken daarvan hield de politie Oost-Nederland woensdag tien mensen aan die dinsdag betrokken waren bij boerenprotesten, op verdenking van openlijke geweldpleging, het blokkeren van de snelweg en poging tot doodslag. De Landelijke Eenheid van de politie meldt dat een groot opsporingsteam aan de slag is gegaan met de uit de hand gelopen boerenprotesten van de afgelopen dagen. De politie verwacht de komende dagen meer arrestaties te verrichten, en is ook van plan om de veroorzaakte schade op demonstranten te verhalen.

Cees Veerman, voormalig CDA-minister van Landbouw tussen 2003 en 2007, roept premier Rutte op om een crisiscomité in te stellen dat het kabinet en de veehouderij weer aan tafel krijgt, om te voorkomen dat de boerenprotesten tegen de stikstofplannen nog verder escaleren. ‘De plannen gaan echt niet van tafel, maar beide partijen moeten wel met elkaar in gesprek. Of wachten we soms tot het leger moet ingrijpen? Dat wil niemand.’

Veerman ziet een patstelling ontstaan, waarin de standpunten zich slechts lijken te verharden. ‘D66 tamboereert alleen op ‘afspraak is afspraak’. Tegelijkertijd zullen we de geradicaliseerde boeren tot rede moeten brengen. Met deze doorgeslagen acties verliezen opstandige boeren de steun van de burger, daar zijn de goedwillende boeren niet mee gebaat.’ De Tweede Kamer debatteert donderdag met premier Rutte en minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid over de toenemende agressie onder protesterende boeren.