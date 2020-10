Noodtoestand uitgeroepen in regio Madrid

De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de regio Madrid. Nu kan de regering steden in de regio wettelijk sluiten zodra er een hoog aantal coronabesmettingen bevestigd wordt. Beeld EPA

Behalve de reisbeperkingen geldt er tijdens de alarmtoestand een maximale groepsgrootte van zes personen. Verder moeten cafés en restaurants om elf uur ’s avonds dicht.

Het zijn dezelfde regels die ook afgelopen week al golden. De rechter haalde daar echter een streep door, omdat ze een te grote inbreuk zouden vormen op de burgerlijke vrijheden. Dat was alleen geoorloofd als de regio Madrid een verordening zou uitvaardigen, of door het uitroepen van de alarmtoestand.

Het regiobestuur van Madrid, in handen van de rechtse PP, voelde er niets voor de algehele bewegingsvrijheid te beperken. Ze hield liever vast aan het beleid dat ze al een paar weken voerde, waarbij buurten in plaats van de hele gemeente werden afgegrendeld. Deze maatregel trof met name de armere arbeiderswijken in de periferie van Madrid. Het centrum bleef op die manier vrij toegankelijk.

Volgens de linkse PSOE-regering is de nood echter zo hoog dat steviger ingrijpen noodzakelijk is. ‘De plicht van deze regering, en van iedere regering met een ziel, is dit virus te stoppen, ook al zijn daar opofferingen voor nodig’, zei Salvador Illa, de minister van Gezondheidszorg. ‘We moeten de gezondheid beschermen.’

De regering had haast, omdat juist dit weekend een van de door Spanjaarden geliefde lange weekenden begint. Traditioneel trekken Madrilenen dan de stad uit, naar de kust of naar hun tweede huis. Dat kan nu niet doorgaan: vanaf drie uur vrijdagmiddag controleren 7.000 agenten de toegangswegen, klaar om iedereen te beboeten die geen geldige reden heeft om zich buiten de stad te begeven.

De politieke verhoudingen zijn inmiddels zo verzuurd, dat de regionale regering een persconferentie belegde precies op het moment dat de landelijke regering de alarmtoestand toelichtte. Ook de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez Almeida, keerde zich tegen de regering-Sánchez. ‘Dit is niet wat de Madrilenen van hem vragen, noch iets wat de gezondheidssituatie vereist’, vond hij.

Dat laatste is te bezien. In Madrid waren er de afgelopen week 15.322 coronabesmettingen. Ook liggen er nu in Madrid 3.361 covid-patiënten in het ziekenhuis en 498 op de ic. Er overleden afgelopen week 63 Madrilenen aan corona.

Wel daalt in Madrid het aantal gediagnosticeerde coronabesmettingen per dag, maar dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het aantal tests dat wordt afgenomen de laatste weken fors is teruggeschroefd.