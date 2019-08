Noodtoestand in vier Siberische regio's om bosbranden

Siberische bosbranden hebben een gebied ter grootte van België in vuur en vlam gezet. Door hoge temperaturen zijn de jaarlijkse branden groter dan ooit. De regering riep woensdag de noodtoestand uit in vier Siberische regio’s. Meer dan een miljoen Russen eisten al dagen dat de regering actie ondernam na weken van toekijken.

De bosbranden hebben dorpen en steden in een nevel van rook gehuld. In Novosibirsk, met 1,5 miljoen inwoners de derde stad van Rusland, is het imposante beeld van revolutieleider Lenin op het centrale plein nauwelijks meer zichtbaar.

De branden braken uit door klimaatverandering in Siberië. In het Russische noordpoolgebied bleef het uitzonderlijk droog en lag de gemiddelde temperatuur de afgelopen weken 8 graden Celsius boven het seizoensgemiddelde, op sommige plekken werd het warmer dan 30 graden. Uitgedroogde bossen vlogen volgens het ministerie van Noodsituaties in brand door blikseminslagen tijdens onweersstormen.

Brandweerlieden en lokale burgers proberen bosbranden te voorkomen. Beeld REUTERS

‘Prognose: niet vrolijk’

Woensdag schakelde president Poetin het leger in om de branden te blussen. Premier Dmitri Medvedev bezocht Krasnojarsk en sprak van een ‘moeilijke situatie’. ‘Veel bossen staan in brand, er is smog en rook te zien boven veel bevolkingscentra. De prognose is niet vrolijk op dit moment.’

Aanvankelijk besloten de autoriteiten helemaal niet in te grijpen. ‘De verwachte kosten voor het blussen van de branden zijn hoger dan de verwachte schade die ze zullen aanrichten’, stelde Avialesoochrana, de overheidsdienst ter bescherming van bossen. Bovendien zouden bevolkingscentra niet in gevaar zijn volgens de dienst.

Rook in de straten van Chita, een stad in het oosten van Siberië. Beeld AP

Maar inwoners van de getroffen provincies klagen over ademhalingsproblemen en zeggen dat de overkant van hun straat nauwelijks meer zichtbaar is. Hun klachten worden onderschreven door analyses van de luchtkwaliteit: de afgelopen dagen verslechterde die in verschillende grote steden tot ‘verontrustende waarden’ volgens luchtmonitoringsdienst CityAir.

Inwoners van Krasnojarsk demonstreerden in stofkapjes. Op sociale media verschenen tal van foto’s van mensen in de rook die de regering opriepen tot ingrijpen.