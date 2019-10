Noodtoestand in onrustig Chili opgeheven

Meer over Chili

Decennialang is de Chileense bevolking een westerse levensstijl beloofd. De neoliberale economie zou het regelen. Maar al werd het land zichtbaar welvarender, velen plukken de vruchten er niet van. Met hevige protesten maakt de bevolking duidelijk: dit kan zo niet langer.



Sebastián Piñera werd in 2017 opnieuw tot president verkozen: tussen 2010 en 2014 was hij dat ook al. Piñera kwam terug om te voorkomen dat Chili verzandt in ‘Chilezuela’, een land als Venezuela dat zich in een economische dal bevindt.

En zo blijkt hoe snel het kan gaan. Het ene moment roemde Piñera zijn land nog als een stabiele en welvarende oase in een woelige regio. Een dag later zag hij zich genoodzaakt de noodtoestand uit te roepen vanwege protesten. In een nieuwe poging het aanzwellende massaprotest in zijn land te temperen, heeft president Piñera zaterdag een ingrijpende hervorming van zijn regering aangekondigd.