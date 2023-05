Noodopvang voor driehonderd asielzoekers aan de rand van Sittard

Het aantal winkeldiefstallen in Ter Apel is toegenomen. Uit cijfers van het beveiligingsbedrijf in het winkelcentrum in het Groningse dorp die de NOS opvroeg, blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar de politie 96 asielzoekers arresteerde voor winkeldiefstal. Dat zijn er ruim 34 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder waren er dit jaar 40 pogingen tot diefstal en 21 diefstallen zonder aanhoudingen.

Hoe die laatste aantallen zich verhouden tot vorig jaar, vermeldt de NOS niet. Hoewel de NOS stelt dat het gaat om een toename van diefstallen door asielzoekers, wordt niet duidelijk of deze cijfers alleen asielzoekers betreffen of over alle winkeldiefstallen in het winkelcentrum gaan.

Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel ligt, is de Nederlandse gemeente met de meeste meldingen van winkeldiefstal per inwoner. Afgelopen zomer trok het kabinet 45 miljoen euro uit voor de aanpak van dit probleem. Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot bovendien eind vorig jaar meer politie in te zetten in Ter Apel. Ook zijn er straatcoaches aan het werk. Volgens de NOS zijn er op straat minder incidenten dan voorheen.

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) noemden de overlast en criminaliteit door asielzoekers in Ter Apel in een brief aan de Tweede Kamer gisteren ‘absoluut onaanvaardbaar’. De bewindslieden vrezen dat dit soort incidenten ‘afbreuk doet aan de bereidheid om vluchtelingen op te vangen’ in de hele Nederlandse samenleving.

