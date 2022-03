Noodopvang Oekraïners loopt gesmeerd, maar de echte uitdaging moet nog komen

Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs. Kinderen laden hun mobieltjes, die ze non-stop gebruiken, op. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hartverwarmend, dat is het woord dat veel valt als het gaat om de ontvangst van Oekraïners in Nederland. Bij Takecarebnb, dat onderdak regelt voor vluchtelingen bij particulieren, hebben zich al ruim 25 duizend gastgezinnen aangemeld. Nu Nederland zelf de regio is, lijkt er ineens veel mogelijk.

Dat blijkt ook uit de noodopvanglocaties die gemeenten hebben gerealiseerd. Op 7 maart vroeg de regering aan alle 25 veiligheidsregio’s om elk binnen twee weken duizend opvangplekken te regelen. Donderdag stond de teller op ruim 23 duizend, waarmee het doel binnen handbereik is. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) kondigde aan dat hij de 25 duizend maandag zou gaan ‘halen of nagenoeg halen’.

Voorlopig loopt het aantal opvangplekken ruim voor op het aantal Oekraïners dat daar aanspraak op maakt. Na een korte piek vorig weekend is het aantal Oekraïners dat in de noodopvang terechtkomt gestabiliseerd op zo’n 500 per dag. Donderdag waren er in totaal 8.500 opvangplekken bezet.

Op termijn moeten alle veiligheidsregio’s nog eens duizend plekken realiseren, maar gezien de huidige lage bezetting vindt het ministerie van Justitie en Veiligheid het nog niet nodig om daar een deadline voor te stellen. Een aantal regio’s had de opvangplekken een week geleden al voor elkaar, en kon toen verder gaan kijken naar nieuwe locaties.

Hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover is niet verbaasd dat de gemeenten zo snel over de brug komen met plekken voor noodopvang: ‘Mensen vinden het vreselijk wat er in Oekraïne gebeurt. Dan is het makkelijker om dit snel te realiseren.’ De locaties voor noodopvang, zoals sporthallen, conferentieruimtes en cruiseschepen, zijn bovendien snel beschikbaar.

Maar Van der Burg treft ook voorbereidingen voor een scenario ‘waarin de opvang van mensen uit Oekraïne in omvang in ruime mate groter wordt dan de circa 50 duizend plekken die thans in voorbereiding zijn’. In dat geval komt bijvoorbeeld de optie op tafel van grote opvangplekken met ‘enkele duizenden bewoners’. Juist dat soort megalocaties roepen vaak lokale weerstand op.

Na de noodopvang

De grootste uitdaging ligt echter in wat er na de noodopvang komt. De huidige opvanglocaties zijn namelijk niet geschikt om langer in te blijven. ‘Vaak worden er schotten geplaatst, maar daar zit geen bovenkant op’, legt Schrover uit. ‘Dan woon en slaap je dus in een open ruimte, met dag en nacht herrie, en nauwelijks privacy.’

Ook Van der Burg ziet de noodopvang alleen als een kortetermijnoplossing. ‘Daarna moeten ze ergens in het land terechtkomen op een betere plek, waar je langer kan zitten.’ Hij denkt daarvoor bijvoorbeeld aan verbouwde kantoorpanden. Die zijn volgens Schrover ‘in eerste instantie geweldig’ voor de vluchtelingen. ‘Maar het is nog niet een woning waar je je kinderen in wil laten opgroeien.’

Daar wringt de schoen echter, in een land dat kampt met een wooncrisis. Van der Burg schreef aan de Kamer dat de opvang zo georganiseerd moet worden, ‘dat andere woningzoekers niet worden verdrongen’. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting viel hem vrijdag bij, en droeg drie andere opties aan: de transformatie van Rijksvastgoed of oude kazernes, en flexwoningen. Stuk voor stuk mogelijkheden die ook in beeld zijn om de meest acute woningnood die er toch al was te verlichten.

De Jonge is zich terdege bewust van de uitdaging waar hij voor wordt gesteld: ‘Het maakt nog eens duidelijk hoe groot de urgentie is. De opdracht die toch al waanzinnig groot was, wordt hiermee nog veel groter.’ Maar als De Jonge erin slaagt om jaarlijks 100 duizend nieuwe woningen te bouwen, heeft hij wat spelingsruimte.

Particulieren

Dan is er ook nog de mogelijkheid van opvang bij particulieren. Takecarebnb heeft al meer dan 1.700 gastgezinnen gescreend uit de ruim 25 duizend aanmeldingen. Die staan dus klaar om Oekraïners op te vangen. Maar het ministerie wacht nog af met overplaatsing, want deze gastgezinnen hebben nog geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen laten zien.

Schrover wijst ook op het voorbeeld van de Joegoslavische vluchtelingen in de jaren negentig, toen zich duizenden gastgezinnen aanmeldden, maar uiteindelijk maar een handjevol vluchtelingen daadwerkelijk werd geplaatst. ‘Iedereen wil nu meteen helpen. Maar als je zegt: ik leg mijn dochter bij ons op de kamer om ruimte te maken, is dat voor de langere termijn geen houdbaar scenario.’

Volgens Takecarebnb is de screening ervoor om dat soort gevallen eruit te selecteren: ‘Mensen bedenken zich soms pas later dat iemand over maanden nog steeds in hun huis kan zijn.’ Ongeveer een kwart van de aanmeldingen valt daarom af. Een gastgezin dat de screening heeft doorstaan en er na verloop van tijd toch mee wil stoppen, kan volgens Takecarebnb aankloppen bij de gemeente: ‘De gemeente moet altijd een alternatief kunnen bieden.’