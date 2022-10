Noodlijdend Philips ontslaat vierduizend medewerkers, van wie vierhonderd in Nederland

Een Philips apneu-apparaat. Vier gebruikers van het apparaat dat gebruikt wordt voor de behandeling van slaapapneu stellen de fabrikant aansprakelijk voor gezondheidsklachten. Beeld ANP / Rob Engelaar

Van inflatie tot leveringsproblemen door Chinese coronalockdowns: Philips kampt met een reeks problemen. Nog altijd wordt het bedrijf achtervolgd door de miljoenen slaapapneu-apparaten die het heeft moeten terugroepen omdat ze kankerverwekkend purschuim bevatten. Vanwege deze kostbare affaire schreef het bedrijf al meer dan 2 miljard euro af. Dit staat nog los van eventuele schadeclaims van patiënten en aandeelhouders.

De laatste kwartaalcijfers zijn de vijfde op rij waarin de winst en omzet dalen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de verkopen met 5 procent ingezakt. Het bedrijf boekte anderhalf miljard euro verlies, voornamelijk door een afschrijving als gevolg van de affaire met de slaapapneu-apparaten.

Philips heeft de verwachtingen van aandeelhouders de afgelopen jaren niet waargemaakt, schrijft de nieuwe topman Roy Jakobs. De ontslagen zijn onderdeel van zijn plan om het bedrijf er weer bovenop te helpen. ‘We nemen deze beslissing niet lichtzinnig en zullen het met respect naar de getroffen collega’s uitvoeren.’ Het bedrijf heeft naar eigen zeggen zo’n 11 duizend mensen in dienst in Nederland. Wereldwijd gaat het om 79 duizend mensen.

Kort na zijn aantreden, eerder deze maand, bracht Jakobs al een winstwaarschuwing uit. Dit houdt in dat deze kwartaalcijfers slechter zijn dan werd verwacht. Een van de redenen is dat de problemen in de aanvoerketen groter zijn dan voorzien.

Sinds het voorjaar van 2021 is Philips, dat zich in de afgelopen jaren vooral heeft toegelegd op de productie van medische technologie, al driekwart van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Ook in het vierde kwartaal zullen de winst en omzet naar verwachting lager zijn dan vorig jaar, gezien de moeizame economische omstandigheden en aanhoudende toeleveringsproblemen.