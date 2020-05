Noodkreet van kroongetuige Nabil B.: ik wil mijn eigen adviseurs kunnen kiezen

Een passant bij de bloemen die zijn neergelegd voor het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd op straat in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerd. Beeld ANP

Volgens de kroongetuige kreeg hij zes weken geleden goedkeuring om zich te laten bijstaan door een advocaat en een vertrouwenspersoon. Vorige week werd hem door het OM te kennen gegeven dat hij toch geen bijstand van de vertrouwenspersoon mag krijgen.

‘Ik begrijp niet dat ik geen vrije keuze heb om mijn eigen adviseurs te kiezen. De advocaten staan niet voor me in de rij’, zei B. maandag tijdens een tussentijdse zitting in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp.

B.’s vorige advocaat, Derk Wiersum, werd in september 2019 doodgeschoten. Justitie houdt er ernstig rekening mee dat hij werd vermoord vanwege zijn werk als advocaat in de zaak van de kroongetuige.

In 2018 werd ook al B’.s broer, een ondernemer die niets te maken heeft met de criminele wereld van de kroongetuige, doodgeschoten. ‘Ik leef met de gedachte dat er twee onschuldige slachtoffers zijn gevallen’, zei B.

Volgens de kroongetuige houdt hij zich aan de afspraken: in ruil voor strafvermindering heeft hij belastend verklaard over zichzelf en de anderen. In het liquidatieproces Marengo staan zeventien verdachten terecht, ze worden beschuldigd van vijf liquidaties, verscheidene pogingen daartoe en van de voorbereiding van nog eens enkele moorden. B’s verklaringen vormen samen met ontsleutelde PGP-berichten het belangrijkste bewijs tegen de verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridouan T.

Maandag bleek bovendien dat het OM de aanklacht tegen enkele verdachten in het Marengo-proces verder uitbreidt. De aanklagers willen hen ook vervolgen voor een zesde moord in 2016 in Amsterdam.

B. gaf met zijn getuigenis voor het eerst inzicht in de gesloten wereld die schuilgaat achter de onderwereldvete die zich kenmerkt door jonge, onervaren huurmoordenaars die met kogelregens uit kalasjnikovs hun slachtoffers omleggen. In maart 2018 maakte het OM bekend dat B. kroongetuige was geworden.

De aanklagers noemden zijn verklaringen destijds een doorbraak in het onderzoek naar de criminele organisatie van Ridouan T. Dankzij de verklaringen van B. zou de negatieve geweldsspiraal doorbroken kunnen worden.

Twijfel over hoe nu verder

‘Het OM erkent ook dat ik mijn bijdrage lever’, stelde Nabil B. Nu hij zijn eigen adviseurs niet mag kiezen, twijfelt hij ‘ernstig’ hoe het verder moet. ‘Dit is een noodkreet. De meeste verdachten hebben tal van mogelijkheden. Ik helaas niet. Het is verdomd moeilijk om een advocaat te vinden en ik wil niet verder zonder advocaat.’

Na de dood van Derk Wiersum kreeg B. hulp van verschillende advocaten. Maar zij zijn allemaal alweer gestopt – mogelijk mede vanwege de veiligheidsrisico’s die dit proces met zich meebrengt.

Het OM wilde maandag niet reageren op de ‘noodkreet’. De rechtbank wil zich inhoudelijk niet bemoeien met deze discussie, maar zei met klem ‘dat dit geregeld moet worden’.

Tijdens deze voorbereidende zitting waren maandag alle verdachten afwezig als gevolg van de coronamaatregelen. Nabil B. en enkele andere verdachten volgden de zitting via een videoverbinding. Dinsdag wordt de zitting hervat.

Later deze maand, op 27 en 28 mei, zijn er opnieuw tussentijdse zittingen. Dan zullen wel enkele verdachten fysiek aanwezig zijn. Hun advocaten hadden vorige week geprotesteerd. Volgens hen leiden de coronamaatregelen tot een oneerlijk proces, omdat hun cliënten in de zaal moeten kunnen zitten tijdens het proces.